23/ Ya….casi……casi es Nochebuena

@Walker Gonzalez: WTG: Con el imperio no se juega !!!!

Vinicio Castillo: Danilo hace muy poco tiempo preguntó a EU en tono molesto : Cuál corrupcion? Le respondieron , con confesión Odebrech.

@El puerco asao mas barato: lado de Bella Vista, debajo Puente Patino: 200 pesos libra

@Menos Danilo y su gente, el país esta asustado, la delincuencia sigue controlando cada vez más las calles. Cuando hay que poner tropas elites a cuidar comida de navidad que se transporta, es que la cosa es grave. Por no citar el robo de un furgón repleto de Tv plama en muelle Haima, y la tremenda cantidad de asaltos en el Cibao de ayer a hoy, anti sociales en moto con pistolas que se burlan de la policía, que comenta Mariel Trinidad por FM al amanecer

@Se incendio Finca San Bernardo, de Priamo UTESA, en la Carretera a Licey. Apreciables perdidas materiales

Corren rumores, son rumores….. @ Dicen que la esposa del sindico Abelito luce triste en algunas apariciones en publico…sera porque deja la Tv para dedicarse a negocio fuera de los mass media?

@Junior McDougal no apoya la reciente declaracion en la residencia de Haime Thomas Frias Carela, en la que luce se insurreciona contra algunos poderes facticos. Cree el conocido y respetado heredero de las dos Amistad AM FM, que esta navidad no tiene el calor popular de pasadas/

@Sigue durmiendo para los pies el famoso propietario de restaurante local que se chupo tres millones con una querida en seis meses, y a la esposa le llego el informe/

http://runrun.es/internacional/291395/odebrecht-pago-98-millones-de-dolares-en-sobornos-a-funcionarios-en-venezuela-entre-2006-y-2015.html

@de que los temblando por el Lava Jato, entregaron gruesas sumas a Chavez y al orate Maduro. Como es que bandidos internacionales se portaran como monjas en RD y Catalina???

@Francisco Dominguez Brito esta cometiendo el grave error de no tener un equipo de prensa ducho en las peleas mediaticas, que me luce desconectado de los lideres de opinion capitalinos y Santiago, creer que solo con las cuentas redes sociales de Ambiente, se puede educar la pais sobre el desorden ambiental encontrado en RD por Dominguez….Mucha de la gente que lee oyer noticias, cree que los areneros y el camionero de Juma Bonao muertos, son los agresores del del personal del Medio Ambiente. Cuando la cosa es al contrario, ahora me entero….