30/ Se nos va el 2016 y en RD “La vida sigue su agitado curso”

Con ello, se enviaría un fuerte mensaje a Medina, en el sentido de ampliar la “ración del Boa”, y respetar cierto territorio, al tiempo que satisfacían una “respuesta” “contundente” a la reclamada eficacia de la política de seguridad??

Walker Gonzalez:

Maleantes y después…

Por Pedro Conde Sturla

Unas asociaciones de maleantes llamadas partidos políticos asaltan a un país entero, países enteros, y parecería que no ha pasado nada. No pasa nada, no pasa nunca nada, sólo pasan las elecciones.