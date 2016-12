31 Ramon de Luna Peguero se fue del FaceBook….

Ya en lo que resta de este año moribundo, ustedes no verán más comentarios de este servidor. Les deseo a todos un Venturoso año 2017, lleno de paz y buena salud, igual para sus familiares. En este país no todo está perdido. En el año por venir tenemos muchas tareas que hacer: luchar, por ejemplo, para que los hombres y las mujeres buenos luchen por enderezar las cosas torcidas de nuestro amado país; insistir en el adecentamiento de la Justicia, la Policía y porque erradiquemos la impunidad, que tanto daño nos ha venido haciendo. Bregar porque no se desfalque el Erario Público, que los involucrados en el caso de los Tucano y la Odebreght paguen su crímen en la Justicia, pero no por esta “justicia nuestra tuerta e infame.”

¡Feliz Año Nuevo”.