1 Enero, la columna de Walker

r, fua, se fue la luz. ji ji ji ji* Yo no se pero voy a probar, si la cosa china chop sui o como se escriba esa vaina de hojas comestibles, saca resaca. Me voy para Los Jardines a las 9 AM de hoy 1 de Enero, donde encargue eso de entrada y luego bambu tierno con centolla. Si me quieren seguir Edilio Garcia Sergio Taveras plus galena, Carla Peguero Pedro Dominguez Brito sobrina de Paula Puntiel Luisa Daniela Morel Rodriguez y prima mexican solo tienen que darme un grito. La cosa de hojas va por invitacion mia, cada quien paga su Zacapa, delicia de dioses guatemaltecos……