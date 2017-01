3/ Abelito odia visceralmente, como todos ellos….

La Reyna del Canal 29 le da la bienvenida al 2017. WTG desea para todos salud, paz, realizaciones personales y profesionales plenas en los 365 que arrancamos

@Preciosa bailarina clásica de RD en la capital USA, desea buen 17 a lectores cibaonews, video en: https://www.facebook.com/Cibaonews/videos/vb.656128867/10155980847573868/?type=2&theater¬if_t=like¬if_id=1483379721454640

@Creo que entrevistare esta tarde la mama del alegado hijo mocano de Poppy Bermudez, si le interesa amiga lectora que le haga una pregunta, tiremela en mensaje in box feisbu

Abelito Odia Visceralmente, como todos ellos…zareviches

Yo hice una colecta para comprar un celular a fin de que fuera mas fácil pasar confidencias al general PN Jose Acosta. Sobro dinero, y se me ocurrió comprar, ponerle Internet, a otros dos equipos, uno de ellos para los bomberos.

Antenoche se quemo una casa por completo, Sued cambio el numero de tres o cuatro décadas en un pique de esos que les dan a ellos, poniendo en emergencia otro que nadie conoce. Los vecinos no sabían el numero, mandaron un motoconcho a buscar los apaga fuegos, cuando llegaron solo quedaba el recuerdo.

Un ejecutivo telefónico me busco un numero fácil de recordar, le pedi permiso a Serulle cuando ya Abelito lo había des cojo na do, y mandol responder que hablara con Martinez. Por varias vías le mande decir al zarévich que si podía mandarlo a los bomberos de la 30, no se digno responderme. Jum, toy en creer que en verdad esa gente es de difícil trato, prefieren que se quemen varias docenas de casas de jodidos, antes que aceptar colaboración de este jodedor de la web Walker….

Carla Peguero, dimele a Leila Roldan si no es verdad que hicimos la colecta Fisbu para celular con Internet sala de recibo confidencias al General PN Jose Acosta y si no te conte que con el sobrante compraria otro para bomberos y otro ente de servicio, y me diste tu opinion favorable, Leila me conoce bien, sabe que no miento, pero es tan increible que un alcalde por odio o feisbu cyber jodedor, antes que aceptar esa colaboracion, acepte que se quemen casas de humildes, como anoche, porque no sabian el numero de los bomberos, una viejita se lo conto a Mariel Trinidad Jimenez esta manana, en el aire, por FM

@La inexorable próxima guerra con Haiti, tiene el derrotero que pronóstico Roman Franco Fondeur. En https://www.facebook.com/robert.cabral.184/posts/1179664842112772?comment_id=1240890132656909¬if_t=mentions_comment¬if_id=1483392937764553

*Ladrones le robaron un perro pastor aleman a la dotacion del Ejército de República Dominicana que cuida el Palacio Arena del Cibao Micalo Bermudez, frente al Estadio Peloteril Guanchy Sanchez...que en represalia desde el pasado viernes, no abren las puertas de la instalacion estatal, donde se ejercitaban caminando y con zumba, docenas de santiagueros…..ji ji ji ji es verdad lo que dicen hoy JG y la bella Mariel Trinidad Jimenez: la delincuencia controla las calles santiagueras, ahora con esta desicion militar, digo yo, tendran mas materia prima ciudadana a quienes robar.

@Adulto varon fue muerto con armas filudas en Valverde, sorprendido robando planta de yuca.

@Administrador Proyecto estatal guineero apresara reses de particulares pastan alli. Hipolito, mandale carta a Danilo pro dialogo con vacas

@Percival padre e hijo se han vueltol virales, han jodido como tema de conversacion popular, la pelota, nochebuena, propaganda oficial en medios y bocinetas….No logro entender porque Fuenteovejuna se apasiona por el temita de marras: para denunciar la necesidad de que Medina intervenga la policia, coete explotado que ya no da mas? Para embromar el oficialismo que presenta a Danilo como que tiene mas aceptacion que Duarte y Luperon? No tengo respuesta, pero agradezco comentarios que me orienten…..

@PROVOCARA ABELITO CONFLICTO INTERNACIONAL? Abelito zarevich y asalariados tienen un rebu madre con que el pulguero PNuevo este jueves va o no en el lugar habitual o el Cementerio El Ingenio. Pero si hay una cosa segura: la encargada municipal de esa actividad, dijo que haitianos ilegales en RD, no resibiran carnet de vendedores que ya comenzaron a entregarse. Es la primera vez que se discrimina formalmente esos nacionales en nuestro pais. Aprovecharan eso el gran magno empresario pro Haiti que quiere ser Presidente de RD, y mandara sus bocinas mediaticas a criticarlo? Que hara el santiaguero de poder pro fusion, y el voraz Pepin DC?

@Abelito esta entrando en una emboscada?

Ricos poderosos se robaron 16 millone$ via FONPER en el gobierno PLD, pero El Palacio mando congelar el expedientequerella elaborado corajudamente por Jose Izquierdo. Por que el morado hizo eso? Elemental, querido Watson: los ladrones son propietarios de poderos medios de comunicación, no conviene irritarlos…Ese sector empresarial también es pro fusión con Haiti. Le harán la vida mas difícil al sindico Martinez, sus bocinas mediaticas, por impedir que haitianos ilegales puedan vender desde el jueves próximo en el pulguero municipal anexo al Cementerio Ingenio?

*Abelito y Dominguez Brito desalojaran ocupantes ilegales area verde del Yaque vecina de CORAASAN. Mandara Hipolito otra sofista esquela a Danilo, pidiendo no se ejecute el accionar?

Tres famosos: Franklyn Romero, Junior McDougal y Walker

WTG Una mujer que me obstaculiza el descanso reparador….

*Desalojaran ocupantes ilegales area verde vecina CORAASAN. Hipolito, manda otra sofismaesquela a Danilo, para que pare eso!