9/ La Boda del pelotero Tony Pena

Se caso Mariu Vargas, hija de los dueños del Colegio Duarte, ex reina de belleza, sobrina de los de Madesol

Yo revisaba la dos docenas de fotos videos que me enviaron los invitados a la con buen gusto ceremonia nupcial, y me decia: pero porque esta armonia de colores sabores, porque siento nueva vez un deja vu, como si mi alma estaba en ese lugar? lo comprendi esta madrugada cuando lei en un parrafo de mensaje me habia enviado buen enllave gay en que no habia reparado: Walker, la Dumit se bodo con el banquete, nunca habia visto cosa igual en mi larga vida de eventos sociales de ricos

*Una aclaracion necesaria sobre Desiree Dumit, Miguelina Rodriguez Vásquez y restaurante donde lesbiana destruyo todos los cristales de una ranger rover de mega rico local y yo WTG: trato en lo posible de no perjudicar con mis escritos insulsos, la gente que estimo: me volvi loco de pasion cuando conoci a Miguelina Rodriguez Vásquez, que es servidora publica, y le adverti en el primer jumo vinos que me di yo libando nectar de uvas y ellas frias de pobres Presidente al salir con ella: mira, mi ocupacion es cyber chismoso, procura no hablar de tu trabajo delante de mi, el espiritu es pronto, pero la carne es debil. 2 Cada vez que ceno en casa de o salgo con Desiree Dumit a pasta con vino blanco de calidad que le gusta, desde que le suena el celular y capto no es ninguna de las hijas sino un cliente para pedido, me levanto de la mesa con la excusa de que voy al toilet, nunca retorno antes de ella cerrar el jodio aparato, no quiero que se vaya a pensar que las cosas que difundo gusten o no a los ricos locales, me vienen algunas por esa via. Juro por mis dos perras e hija que las fotos de la boda Reyna de Belleza santiaguera Princesa de Madesol, de Santiago, no me las dio dio Dumit , sino un gay infiltrado en la actividad, en funciones de empleado. Foto que fue explosion de gente bien vestida, rostros agradables, decoracion y picadera de alto nivel, by Desiree tenia que ser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Cuando la lesbiana molesta con el mega rico famoso que le quito la amante bella morena alta india flaca preciosa le destruyo a batazos de alumino la cristaleria completa de Range Rover estacionada en parqueo de restaurante en labor de comando ejecutada con ayuda de bien artillado escolta, a la sazon yo le tenia alto aprecio al propietario del negocio, perdi un palo noticioso para no perjudicar el establecimiento, son vainas pendejas en estos tiempos, pero ya estoy muy viejo, no puedo variar

@MIX AL FINAL DE WALKER ya me dio hambre: Llueve sobre Santiago, el cielo se no solidariza con el dolor de que termina hoy la mejor epoca en Dominicana, de Diciembre 15 a Enero 9, vinos por un tubo y 4 llaves !/////////////////////////////////////// B cuando nuevos ricos comprenderan que lo brota ojo trasciende menos que la delicadeza en detalles eventos bye Desiree Dumit? C Como asi que la prensa nacional fue llevada a la zona de tragedia nacional Valle Nuevo? Que se repartieron millones? Quien me puede dar mas datos inbox? D Me rio de los que hablan de Hipolito nueva vez presidente…si asi ocurre, este pueblo merece nueva vez en Palacio, a Leonel o papabocon bailando perreo con una sin cerebro en video y ahora mandadero cartero vocero defensor de los depredadores de Valle Nuevo, reserva futura del pais

@WTG: A los cultivadores ilegales en el Parque Nacional Valle Nuevo que no les haya pagado Hipolito sus mejoras, yo creo que Danilo debe resarcirle$, pero solo aquellos que pagaran por las que detentan directamente al gobierno, y al precio de esa epoca. Con los demas, hay que dialogar, y solo pactar: no los someteremos a la Justicia por violacion a ley de parques, si se salen ahora mansamente y callados….de lo contrario, mandar al mayor general Paulino Sem sacarlos a patadas, como hacen con los morenitos quema carbon….

@Entre las personalidades presentes estaba el Embajador Wally pero no Bob., y tambien el jefe del equipo de pelota los Yanquis, que dicen no se dejo tomar foto con nadie en el evento: Anthony Rios es el padrino de la hija que caso Tony Pena, mientras cantaba, la joven bailo belly dance, a lo mejor mas tarde coloque tambien esas fotos aqui:



Senor, perdonalos, no saben lo que escriben Gonzalez Fabra Luis y compartes cuando alaban mis textos: no soy bueno na, el truco es que mas de seis mil lectores en FBook Cibaonews, viven alimentandome 24/7 de datos de interes, corrijen mis errores, responden mis preguntas. Anoche me decia: porque el jefe de los Yankis pelolteros de NY viene a a boda en Santiago, y su escolta buscaba con discrecion que no le retrataran al lado de nadie? YA SE LA RESPUESTA!De: Luis Manuel Rodriguez Espaillat: Man Walker, cual fue el misterio de Joe Girardi no querer q le tomaran fotografias? El es un empleado de los Yankees Como lo es Tony Pena, los propietarios (Steinbrenner family) son bien Cool y no estararian con ese bulto tan Uncool de su emplo





Dicen que el esposo de de la hija del pelotero Tony Pena, es entrenador en el gym donde la dama acude, por lo que no se descarta que pronto haya un nuevo negocio de esos en la ciudad Gyntial…tal vez mas tarde ofrezca otras muchas fotos del evento en el que me luce no habia ninguno de los ricos locales

WG Hace unos meses se armo tremendo cyber chisme con chat colegio Da Vinci por profe subida bailando en su casa mientras hacia ejercicio….parece que aahora hay otro quemando por debajo, trono la hija del adinerado Andres Santos….

Dochy Santos de Báez Digo yooooo… debe haber un vacío existencial en “algunos” que hace que ni domingos y días feriados, ni de madrugada ni a ninguna hora tenga que escribir en todos y cada uno de los grupos de WhatsApp que tiene… déjame acotejar esto a ver si me deja de encojonar