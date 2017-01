10 Danilo y OISOE deben enviar botes al JMCB, pasillos amanecieron navegables

El sindico Abel prohibió la presentación del Circo Suarez que una vez abandono los leones del zoo nazi de Moca, ilegal en RD porque tiene animales, debió a que no cuenta con permiso del Cabildo Ciudad Caballeros. Ojala que no recule si los mexicans buscan padrinos, para demostrar a los capitalenos que alla se dejan allantar, pero el honorable sindico Martinez no es lo mismo ni es igual a la doctora Lois de Proteccion Animal y sindiquitos de allende…

@Admito que me equivoque con Tony Pena, creía que en sentido general, era poco conocido en Santiago. Pero, publique las fotos de la boda que organizo este fin de semana en cibaonews.com, puse los titulares en las redes sociales madres Tu y Feibu….y se me disparo hacia arriba el nivel de visitantes a ese mi pulmon machete cybernetico….

@El amemao mamita Jefe Local de la Ametrasan, debiera mejor entrenar el personal bajo su mando y vigilarlo. Subalterno suyo se vio envuelto en feo rebu confuso negocio de Puerto Plata, donde resulto herido de bala. Ah, y debe prohibir que sigan despojando legitimos propietarios de sus vehículos por cualquier quitame esta paja, como si fueran jefes de tribus selváticas sin ley africanas.

EL MINISTRO DE SALUD Y DANILO deben enviar con urgencia botes inflables al hospital JMCB para que el personal pueda desplazarse en ellos, de Rayos X, Laboratorio, Archivo y otros son rios navegables….Santiago sin autoridad oficial ni liderazgo civil, el pundonoroso galeno Baez Noyer se jart0 de decirle a Leonel Danilo que era mejor hacer un local nuevo para este centro asistencial estatal en las tierras para ello de la Avenida Metropolitana, pero los jefes de la OISOE no podian perderse ese pastel filon jamon jamon de remodelacion….ente que desde Balaguer usurpa funciones propias de Obras Publicas pero que Gonzalo Castillo no osa denunciar para que Danilo no lo separe del cargo en que se sacrifica por la patria….La que le dicen Taty Ministra de Salud paso 24 horas hace poco preparando una visita sorpresa de Medina al otro dia, donde encontro que todo lo que hace OISOE alli es perfecto. OISOE, donde se han evaporado desde Leonel miles de millones de fondos publicos sin que se enjuicen de verdad los pejes gordos ocultos en las sombras compadres de los compadres….

@NOTICIAS FEAS SANTIAGUERAS: *El alcalde de Guama que asesino a balazos perrita parida, sigue amenazando, ahora con apoyo de la policía.: http://matense.net/2017/01/09/joven-que-enfrento-al-alcalde-de-guama-habria-sido-presionada-a-grabar-un-video-pidiendole-disculpa/ Hay sindico en Janico? Se lee Dra. Lois, Luisa Liranzo, Fiscal Ponce? Quedara impune el caso? Sera alcalde para legalizarle el porte de arma de fuego? Se Valentin senador amra tanto los perros, porque no llama el Procurador de RD para que mande la encargada de proteccion animal Dra. Lois, a Guama? *Varios heridos cuando arbol cayo en 5 casas barrio Puerto Plata, 1 nene de gravedad *Se aliniaron los familiares de una pareja en Puente Patino, de un lado los consanguineos con el marido, del otro lado los de la dama, todos en actitud belica, y el conyuge masculino resulto muerto a balazos. *Una joven de Don Pedro que vino de vacaciones a su casa, fue denunciada desaparecida. Aparecio en el tetrico parque frente al hospicio San Vicente donde fue colgado un haitiano, esta interna sin tino en centro asistencial local. La Policia la llevara a declarar hoy en Homicidios. En los paises desarrollados, decentes, se ve en las peliculas que es la autoridad judicial policial la que va a su habitacion en la clinica. Es estupido irla a tirar en ese departamento policial, sin saber donde esta ni que hace alli…su familia no se respeta que no arma un lio del carajo hablando con periodistas que actuan sin tarifa, como por ejemplo Maxwel Reyes El Nacional, Mariel Trinidad Jimenez FM Monumental y Juan Carlos Bisono el lider CDN2, Isabel Guzman El Caribe, y otros @ La co líder del feisbu santiaguero Tomiris Sariol pidió colaboración con modelo RD en NY, leala aqui ://www.facebook.com/rinabisono/posts/1472394659467679?notif_t=like_tagged¬if_id=1484018818345547