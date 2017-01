Joder, pero en Australia no hay cines o bicicletas, entretencion mas segura para la hija de Sergio Taveras?

@Le entaron a bombazos pulgueros que intentaron instalarse frente a bomberos de la 30, mujer se desmayo por gases, auto abandonado en la via. Se repliegan a Funeraria Blandino, la policia les rodea. La pulga al lado de muertos en El Ingenio arranco timidamente, con solo cinco vendedores, nada de publico. La policia apreso al tal Bozo que bate en manos se dice mesianico representante pulga local. Llego a Santiago el Jefe Nacional de Pulgosos, marchan a las 8.15 al cabildo en demanda los dejen laborar, local del Ayuntamiento esta cerrado, docenas de policias protegen al zarevich, aparte de su guardia prectoriana que le protegue con uniforme de policia municipal…..@Si Celso Marranzini y Agripino se respetan, no deben meterse a husmear en Catalina, estan interdictos.

@El Caribe Digital tiene titular de que la PN ha reducido delincuencia callejera con patrullaje en Santiago. Como siempre en los ultimos tiempos, no me abren los detalles, me quede sin saber que mardito jablador dijo eso…Jose Gutierrez acaba de decir en el aire relacion de ultimos atracas, mas de 6 en ultimas horas, que incluye una familia vino de USA amarrada en su casa para saqueo, asalto a papa de general del Ejercito y vigilante planta GLP herido de gravedad en robo

@SANTIAGO.-Monseñor Agripino Núñez Collado, desmintió que la Comisión que encabeza para indagar sobre el proceso de licitación y adjudicación del contrato de la planta Punta Catalina interfiera con las investigaciones del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez sobre los sobornos de la empresa brasileña a funcionarios. De La Informacion

@W: Que haria usted lesbiana o lector soltero, en relacion a esto, cuanto se dejaria bajar celebrando?

Un abogado me mostro cheque administración, Banco Central, cinco millones por labor realizada. Me dijo que compraría un brandy de 2,500 para celebrar con dama. Eso es un hombre prudente, soy yo y me busco una chapedara cara para fin de semana en la línea noroeste, y me chupo 20 mil

@De Walker: Luis Gonzalez Fabra me dijo hace par de días que hace tiempo no escribo de comida. Aclaro que no se nada de buen comer, de osado me pongo comentar cosas que me gustan o sitios que creo están pegados, estos textos no pretenden ser guía de nadie:

*Saga es lugar elegante de la Benito Juarez, con varios ambientes, dicen que buena comida, pero como no hay vitrineo, me luce sub visitado

*MOSA O MOZA, es de la cadena de fondos Cla Portela, pero igual que el ex Paparazzo, se ha quedado en la gatera en relacion a sus otros negocios, Noah, Claudio, KGB, rotundos éxitos.

*Negocios orientados a publico específicos son un casi seguro pasaporte al éxito: El Tablon, Oli, Pez Dorado, Pasticcio, Parrillea en la Texas de George Schwarzbartl, y algún otro que se me escape

*Viene bajando una bebida con un toque de los mejores mas famosos y caros tabacos del mundo. Zacapa del mejor no le da por los tobillos, me brindaron unos tragos, ¡ sabroso ¡

*Jose Armando Bermudez Madera hizo intentos de embotellar un ron, lastima que no siguiera, con ese nombre, Color Vision y buen mercadeo, creo habría tenido éxito. Vi botella de muestra.

*En verdad que yo soy un carajo que para no tener dinero ni apellido de primera, me he dado buenos gustos: Escribi una vez un articulo que Ultima Hora destaco, “Desagravio a Gustavito Tavarez” El estaba en NY, llamo a su familiar Andres Gustavo Pastoriza Tavares para cuando el retornara, este rico santiaguero de bajo perfil, me llevara a su casa de familia, famoso orquidiario famoso entre la gente culta de USA, Villa Pancha. No se como siendo yo un pobre diablo me localizo, me dio el dato, y no me interese. Pero, un lustro depues me fue filtrado que Gustavito estaba mal de salud y entonces busque el poderoso empresario y le dije que me interesaba la oferta que me trasmitió. Me fue aclarado que nunca podría dar detalles de lo que vi, por eso solo publico que es uno de los jardines más famosos de America, y ahora agrego: me brindaron una tercia de ron Tavarez, 58 anos guardado en barrica de roble.

A Villa Pancha esta vedada la entrada al publico, solo con nos gente de poder se hacen excepciones. Hace mucho que no le pido nada a Camilo nacido hijo de Marcelo, uno de los pocos ricos por los que me paro en respeto, de mi mesa cuando entra a un sitio publico. El otro es Limberg Cruz. Le voy a decir intente a Camilo intente conseguirme un recorrido de diez minutes para mi hija Rosa, Luisa Maria Lopez Tallaj y los suyos plus Gonzalez Fabra Luis.

@Danilo le da 200 millones mensuales al general sin tropa del cerrado INESPRE, mientras miles de nenes se estan criando sin las proteinas necesarias que impidan ser luego carga para el estado…e pa lante que vamo, cuantro ano ma en el 20!!!!!

