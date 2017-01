13/ Abel Martínez, abusador

De Luis Lopez Tallaj: Suspendí mi viaje a Vail, este weekend esquiaré en la Ciudad Corazón! Quien se anota?

Si alguna santiaguera o santiaguero se anima a participar en la caminata contra le impunidad al saquero fondos públicos en la capital, deme un toque y nos vamos juntos por Metro, es largo viaje para hacerlo sin nadie con quien dar tijera

@HAY UNA VISTA DE CONCILIACION ENTRE ESTEBAN DE LA TV Y EL ZAREVICH ABELITO HOY, choque de iguales, en el que me da a la impresión de que el síndico, mas grande que todos los humanos prefiere el harakiri antes que conciliar con su adversario, y Esteban feliz quiere siga la garata que le ha revivido

@OTRO MEDICO famoso de Santiago, ha decidido salir del closet, y vivir a lo Carlucho. Dirigente politico.

EN EL DIARISMO DIGITAL hay la norma de que una nota no debe exceder tres párrafos, pero como soy atípico cyber, le metí como veinte a mi rechazo personal a la agresión del zarévich Abelito, contra el periodista Máximo Laureano. Lo único bueno de la desconsideración revela mas a los santiagueros que yo tenía razón al decir no conoce a Santiago, trajo escopeteros a meter miedo y cada vez se aprecia mas saldrá del Cabildo con la sabana por un canto.

ME TIENEN CONFUNDIDO con Odebrecht, mis lectoras abogadas van a tener que auxiliarme: que es difícil se pueda condenar al que se hecho la cuaba encima, que no, que se “jodio” porque se auto incrimino al decir que los 95 mil dólares de soborno sacados del sobreprecio, fueron pagos que le hicieron por sus servicios profesionales. Pero al no haber pagado impuesto sobre la renta, por ahí podrían amarrarle.

YO VOY A PONER EN FE PUBLICA TODO LO QUE DIGA PEDRO DOMINGUEZ BRITO yo hablaba bien de la formación académica de Sagrario Gómez como periodista, pero en verdad nunca había tenido encuentro etílico con ella, como ocurrió anoche en que le celebre su cumple en Cabernet. Cada vez que la mencionabamos, Pedrito me hablaba maravillas de ella, que compro en un largo baco contacto que termino a la medianoche ayer, arrancando 6 PM. Posee excelente formación cultural profesional, y no se para: pronto ira a un curso en la capital USA. En Santiago como que no hay hombres que no esten casados o sean gay, que una delgada tan buena conversadora, bonita integralmente, de acerada formacion profesional personal, esta soltera.

AL VOCERO DE IMPORTANTE ENTE LOCAL, le han mal vendido el proceso de formacion de OPA en Casa de Haime, pude conocer anoche escuchando la asistenta especial de Thomas, Sagrario. Ella sostiene que todo fue diafano, transparente y los miembros aceptaron sin reparos posar en la foto de declaracion de principios.

SANTIAGO SIN AUTORIDAD que ridiculo se veian deteniendo autos en la Fello Vidal ayer tarde, uno armado con pistola, el otro con fusil, ambos con uniforme de faena, interrogando los conductores que transitaban solo en la via Sur Norte….

ELECTRICISTA DE FAMOSA CLINICA MATERNO INFANTIL le dio una estocada a su pareja porque ella ya no queria seguir viviendo con el, creyo que la habia matado y se suicido. Laboraban en el mismo lugar, parecian pareja estable. Lo mejor de este tetrico cuento es el final….En otra barriada de la ciudad, energumeno agredio con cuchillo su pareja, solo perdio oreja por rapida intervencion de vecinos con garrotes. En Puerto Plata una mujer denuncio que ha ido tres veces a la Fiscalia a denunciar agresiones de su parejo simiesco, pero no se hace nada por protegerla. Cuanta zika habla el sector oficial de proteccion a mujeres futuras asesinadas, sin que en la praxis se haga nada.

JOSE ADRIANO RODRIGUEZ, ESTRELLA DE CDN2, nuevo socio del club asaltados de Santiago, del que todos seran miembros mas temprano que tarde: dos en motos Supei Gato negra, le despojaron de dos celulares.

PLAZA BELLA TERRA MALL solo le quedo de bonito el nombre, luce vacia, sin vida, locales vacios, pasillos mustios….

Santiago recupera un buen hijo, y el mas complacido soy yo WTG: Pedro Dominguez Brito me confirmo anoche lo que me habia anunciado como posibilidad hace un tiempo: partira la semana en dos, porcion en la capital, la otra en Santiago, un dia laborando aqui, dos de descanso. Hay mas de una razon, pero me luce que la central es el tremendo mujeron que tiene ahora por pareja, aqui residente. Lo envidio

W: PapaBocon, haciendo oposicion firme al PLD: Hipólito Mejía y Reinaldo Pared hablan de leyes electorales – See more at: http://elcaribe.com.do/#sthash.EOPpXN9X.dpuf

@Dije varias veces que la mejor representacion del pueblo dominicano en este recurso distraccionista de los depredadores de Valle Nuevo, eran Leila Roldan y Pedro Dominguez Brito, pero como Abelito, Francisco Dominguez Brito sabe mas de todo que el resto de terricolas mortales…”Conocerán hoy recurso sobre Valle Nuevo, detalles en El Caribe de hoy….”

Por hija del prestante medico munícipe ROBINSON ABREU BLONDET y por ser dirigente de ente juvenil club de servicio cuando yo era reportero activo, trate superficial a su hija Francina o algo así, que invite al CanCabernet Tienda de Licores que organice anoche en honor de Sagrario Gómez. Esta más joven, lucida, agradable que como la recordaba

@No es que todos los ministros desprecian Santiago, el propietario del circo carga con la responsabilidad, Danilo nos desprecia: Min Interior tiene seis meses que no manda las de carnets porte de arma de fuego, la PN no acepta los recibos de que todo está en orden, y para que no retengan el arma con el peligro de que un general o funcionario de ese ministerio se enamore de ella, hay que flojar milonga al uniformado….este conglomerado esta jodido, sin autoridad, quebrado y con un gobierno como un todo en contra

Abel Martínez, abusador

Por Walker González

Un ciudadano tiene legítimo derecho al libre tránsito. No importa si por la Restauración, o el Mercado de Pueblo Nuevo donde el zarévich Abelito tiene rebu con pulgosos y sus escopeteros con apellido ilegal de policías municipales, o donde sea.

Los reporteros dominicanos estamos amparados legalmente, a recabar información en todo evento publico que nos venga en ganas. Y hasta exigir de entes públicos, detalles de su accionar.

El periodista Máximo Laureano acudió a la Pulga PNuevo este jueves 12, tras noticias para su medio.

En esa labor, los escopeteros de Abelito, con el nombre cuestionable de Policía Municipal, le exigieron identificación, sin calidad legal para ello. Le apresaron, comandados los energúmenos por un fantoche de uniforme municipal y dos pistolas al cinto como en el Viejo Oeste, por miedo o afán que les ha confiado su jefe, de intimidación. Querían además que borrara fotos tomadas en el área. Cada uno de estos compitiendo entre sí, atropello vulgar, repudiable. No se debe responsabilizar el payaso mono de organillo simiesco Policía Municipal, sino al dueño del circo, Abelito.

Yo no sé si callaran la OPA de Haime y los entes gremiales periodísticos que nos representan, ante este abuso del sindico Abel, pero cibaonews quiere dejar constancia de su rechazo, condena, ante esta agresión del Martínez que se cree por haber sido electo sindico, está por encima de la ley, puede actuar como zarévich en una ciudad que no conoce y que cada vez más se da cuenta de sus delirios de grandeza y accionar irreflexivo.

Denuncie antes de juramentarse, que venía con una guardia pretoriana de fantoches envalentonados capitalinos como Policía Municipal adoctrinados para creerle semi dios por encima de los mortales.

Cuando usted no es más que un fantoche que cada vez ganara mas repudio de los santiagueros. Buen abusador. Usted podrá comprar, etiquetar la comunicación como han hecho sus bocinas con todos los que resistimos su errático accionar, en fecha reciente. Pero tenga la seguridad de que no a todos nos podrá intimidar, los menos seguiremos llevando en nuestros medios, su desconsideración a una ciudad y sector social de la información, merecedores de mejores autoridades en el Cabildo.