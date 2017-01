14/ Santos Negocios de Agripino/ Abelito Mal de la Azotea?

@ ABELITO ESTA BIEN DEL JUICIO? Don Walker, el Sindico Abel A M D , no quiere que nadie lo aborde en los pasillos, para eso tiene una avanzada que despeja el tercer piso antes de tomar ascensor, ahora privado y antes público, cuando llega al cabildo, y no le da la mano a nadie y si lo hace tiene desinfectante, para que se postuló? Si es antisocial. Se cree gente ese….Por radio le avisan, ya esta despejada el area, puede venir, jajajaja

WG: Como Balaguer, cuando usted le da las manos al zarevich Abelito, pone las manos detras y bella asistenta le da algodon con potente desifectante, me revelo un subalterno suyo. Me luce que ya desperto, j

@La edad, fuera de Balaguer, como que le reduce el entendimiento a los dominicans, cometen errores infantiles, pendejos, inexplicables, como entrar a consejos y negativas…. http://diarioimpactord.com/diarioimpactord-manrranzini-asegura-no-conocia-contrato-odebrecht/

@Venezuela se muere de hambre!!!! Estan comiendo ratas. Hacia alla va RD, con Danilo entregando 200 millones mensuales al cerrado INESPRE. Mielda e, yo voy a la marcha del 22!

#LoViEnInfobae | Ante la alarmante escasez de alimentos, los venezolanos comen ratas para sobrevivir pic.twitter.com/r71CUFyn8J — infobae (@infobae) 13 de enero de 2017

@Agripino siempre ha orado con el gran capital

Al Santo Padre enviado a la tierra para servir dos ricos locales, le atrajo siempre el mundo mercantil: 1 se las ingenio a base de responsos para que Poppy la pasara las tierras estatales de la Corporación Aeropuerto Cibao compradas con fondos públicos a su feudo PUCMM, como ONG luego fueron usadas para entrar como accionistas de Aeropuerto Licey con fines de lucro.

(Un accionista me filtro que a los que tienen esa condición, le dan, fuera de las utilidades legales, un sobre cash, personal, el de la MM no sé quien lo recibía).

*2 Las acciones del Baninter en ese negocio, por disposcion celestial, pasaron, oh milagro, mis manos florecen, mi amante tocome las manos, en ellas, brotaron flores como estrellas.

*3 Los que han controlado todo en Santiago MM CIMPA ISA APEDI La Cibao lo pusieron como miembro del Consejo de una mutualista, y como “liquidación” al chupársela La Cibao, recibió diez millones de pesos como liquidación. Por acción divida, La Previsora entro inicialmente en conversaciones con La Popular, que aborto

*4 MM vendió unas tierras donadas para hospital, a Tony Turbi-Belarminio Alejo. MM es parte de los que como Enriquito Zurza, abortaron el Corredor Ecológico de Santiago, al vender parte del mismo en sus tierras, a Price Smart y urbanización planta de GLP comparte.

5 Que el Santo Padre fuera parte del consejo, donde infiero solo llegan accionistas, de un poderoso complejo industrial como se ha revelado hoy, soy de los menos sorprendidos. Siempre le ha gustado orar en negocio$.