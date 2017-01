19/ Capturan supuesto extraditable en negocio dentro PUCMM !!!!!!!!

Autoridades que incluye DNCD allanaron negocio y capturaron

adulto masculino con el mote de El Jevo, solicitado en extradicion

por USA.

Si el Video de la incursión de autoridades en PUCMM, no le abre aqui, vaya a: https://www.facebook.com/Cibaonew

@Walker, Abelito y la Marcha del 22

Por WTG

Tengo por norma difundir todo lo que me llegue del posible interés de mis lectores, si alguien se molesta, pues le doy cabida a la réplica.

Cuando recibí la información de que Abelito estaba por lo bajo ayudando con transporte la marcha contra la impunidad estatal, en principio me pareció descabellada. Pero, recordé que Juan Marte, del negocio del transporte, fue invitado especial de Abelito en la apertura de su casita de navidad, y horas antes, dos fuentes de confianza, me habían informado de cómo entes de negocio transporte con apellidos sindicales, son los que más asientos para la marcha capital, van a costear. Eso me hizo decidirme por la publicación, esos elementos citados daban ciertos visos de interés, para mí, a la esquela que me fue enviada. No fue mi interés molestar al sindico Martínez con ese suelto, mucho menos meterle en problemas con la tendencia Danilo que el busca penetrar.

Yo no califico para como comunicadores de importancia, tener el whatsapp de Abelito o sus más cercanos asistentes, de haber tenido la oportunidad, es casi seguro habría pedido la opinión de ellos sobre lo por mi publicado.

No tener nexos con periodistas sin brillo ni renombre, a veces tiene sus consecuencias colaterales. Eso lo comprobaron con amargura Baninter y Bancredito, cuando publique notas sobre ellos, que desencadenaron armaguedon sobre sus cabezas.