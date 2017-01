19/ Es normal que un banco preste sin garantias, a particulares?

Como lego al fin, yo pensaba que con el multiacuerdo Odebrecht y sus Subsidiarias/EEUU./Suiza, partiendo de la misma declaratoria de admisibilidad de la Corporacion, y donde se revela claramente, la red de países, donde se practicó sobornos, incluyendo el nuestro, ya solo restaba aqui, practicar las actuaciones correspondientes, mediantes ordenes de un Juez, practicando los arrestos, y medidas cautelares sobre los bienes, de los “sobornados”, los “sobornadores”, y demás beneficiarios/implicados.

Pienso yo, sin necesidad de toda esta película, que no llega a culebrón, ni mucho menos necesidad de tanta pasarela, Walker Gonzalez

@Abelito Martinez, como Hipolito, no es un galloloco, mantenerse seis periodos en el ambicionado filon Presidencia Diputados, no es una papita…por eso me sorprende la virulancia con que reacciono a un comentario de un lector cibaonews.com, en el que decia que el sindico santiaguero estaba ayudando con el transporte pasajeors al Dia Verde 22 Capital. Dijo que era parte de una conspiracion contra el, en la que particiaba gente que le adverso en la lucha por la sindicatura, del PLD y el gobierno. Monchi Rodriguez, man que esta metido en su pasaporte sin meterse con Abel, salio al ruedo y Zeta trapeo con el Alcalde Hoy lo hace Juan TH diciendo cosas del zarevich Martinez, que yo no puedo repetir, no por miedo a una demanda mas, sino porque la vida privada del cesarevich no me interesa, sino sus ejecutorias como sindico…Porque le dio tanta importancia? Miedo a que ese rumor llegue a Danilo y le ponga en lista negra como a Jose Izquierdo?