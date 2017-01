22/ La marcha de Mao Tse Tung le queda chiquita a la de RD hoy

*Si yo fuera un Luis Lopez Tallaj MD, Radhames Gomez Sanchez FaceBook trasmitiria en vivo la marcha verde para yo reproducirla para mis lectores…pero, por suerte otro santiaguero lo esta haciendo….https://www.facebook.com/GiuseppeRiggio/videos/10154101216770894/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=4&video_creator_product_type=0&app_id=6628568379&live_video_guests=0

@Buena noticia me dio Haime Thomas Frias Carela al invitarme a desayunar ayer sabado: me tiene de regalo de navidad, una ida al rincon identico al Sena de Paris, resort fabuloso en Jaraba de un hermano de la esposa de Leonel, con tremenda cocina en el restaurante…ya seleccione los invitados: la madre de la veterinaria de ricos Vilma Gomez, en cuya casa de descanso en Pinar Dorado he pasado mis mejores cumples de la ultima decada, Luisa Maria Lopez Tallaj madre e hijos, Johanna Grullon and family, Rosita y Desiree Dumit…el vino que no pueda libar en la ocasion, pienso llevar dos cajas, espero que por ser invitado de Haime que pagara la cuenta de la comida, no me cobren el descorche…la fecha la pondra la madre de Vilma, fina bella decoradora, que compite con Luisa y Desiree, en buena anfitriona.

@Danilo se separo del Comite Politico de su partido? Yo no concibo como esos genios para la maldar instruidos por el PRSC, no previeron desde hace mas de un ano cuando Odebrecht se hizo pupu fuera del cajon en Brasil y le adviertieron a Medina: companero, salgase de la avalancha que le viene encima, esta es una gran vaina de carater internacional de robo tan ostentoso que puede se la gota que derrame el vaso de la indolencia nacional, nombre a Yeni Berenice Reynoso, Raul Martinez, Leila Roldan, Pedro Dominguez Brito, Iris Isabel Nunez, Priamo Ramirez, Xiomarah Silva o Juan Miguel Castillo Pantaleon Procurador General de la Republica y dejelo actuar, sacriquemos estos peones socios lava jato en RD, para que cada quien cargue la parte de la listera que le corresponde en Najayo, preservemos sin peligro el 2020….

@Cuanto perdimos con RuaPerez, Felix Bautista, 16 millones en FONPER rabados por un poder que avasalla politicos, legisladores palaciegos, servidores publicos judiciales por el poder mediatico concentrado, el compadre que sabemos en interno en el Dario Contreras remodelandolo e instalandole sistema operativo WiFi? Lo que se robo Odebrecht ayudado por los criollos que sabemos, perece una chilata, barato me jayo el precio a pagar para haber logrado el despertar del pais, la compactacion de sociedad civil real, Z, Twitter y Facebook. Desde hoy el pais no sera el mismo, nos cagamos hoy en un congreso que por prebendas nunca podra aprobar una ley para que cuando no sirva un empleado publico oficial de cualquier nivel, desaforrarlo, llamar esa demarcacion cualquesea su extencion, a nueva eleccion. De la chilata que retornaran los del pais lava jato me tocan 17 dolares. Lo mio puede dejarselos Danilo de regalo, si fuera preciso yo aportaria el doble a esos ladrones internacionales y socios criollos, que luce solo en RD no seran condenados, por haberse producido yo WTG aun en con vida, el que este pais se empoderara, trazara raya de pizarro: el que robe fondos publicos desde ahoara ya no podra gozarlos en paz, en cualquier momento este Ejercito que termina su gran marcha hoy en el Parque Independencia, juzgria. La de Mao y el Partido Comunista Chino, le quedan chiquiningas, en significado, a la que despierta hoy un pais que los genios para la maldad reformistas y CP del PLD habian hecho creer seguiria indolente a su suerte hasta la fusion que tienen en carpeta con USA y Francia. Odebrecht, sois barateros, pudisteirs haberos robado el doble en RD, yo al menos, no me sentiria saqueado, bajaro me jayo el haber dado dignidad a este pueblo hoy liderado por El Gobierno de la Tarde Z, Tuit, Face Boon y mucha gente buena fuera de la partidocracia con su silencio complice del desfalco FONPER.