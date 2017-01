30/ Toda RD es hoy un lunes zapatero

@FRANCIA GANO MISS UNIVERSO mi preferida era Colombia, pero la del pais enemigo de RD tambien es atractiva….que bueno que no se trajo la corona para La Hispaniola, la representante de Haiti, por la que malos dominicanos abogaban anoche en las redes, ganara. Su victoria podia dar color de rosa a una dictadura sanguinaria con diversas caras alla, que conspira contra RD en forma constante.

Como que la sola lectura de la biblia en toda su vida por el MinAmbiente le hace desconocer algunas reglas de la guerra no convencional: enfrentar diez a uno en la tactica, uno a diez en la estrateguia, y no es bueno abrirse varios frentes a la vez cuando no ha generado apoyo popular., No ha resuelto Valle Nuevo, donde hay toda una jugada para el superpollo Mora, Guzman, floreros y compartes para derrotarlo, y ya amenaza Bahoruco y Haitises. Olvida que si sus adversarios depredadores del parque de marras muestran poder electoral, Danilo recula con desalojarlos del area vital para del futuro de RD, que destruyen para ganarse unos millones mas cada ano.

@WTG Este es un titular errado de El Caribe: ayer no se saco a nadie del parque invadido, Dominguez Brito se las paso hablando, mientras depredadores apoyados por el cura Rogelio, sembraban papas en burla a la palabreria del Ministro: http://www.citysantiago.com.do/2017/01/29/realizan-desalojo-valle-nuevo

*Domínguez Brito reafirma “no hay vuelta atrás en caso Valle Nuevo”

SANTO DOMINGO.-El ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito advirtió que no hay marcha atrás en la decisión de las autoridades de recuperar el Parque Nacional Juan Bautista Pérez…

WTG titular en la edicion de la web, diario La Informacion. Dominguez Brito tiene una cruzada de Llanero Solitario sin buscar apoyo de nadie en los medios ni las redes sin tampoco poseer Departamento de Prensa aunque tenga feminas en ese departamento cobrando, solo en la prensa, mientras los depredadores realizan acciones concretas para derrotarlo: siembra de papas con la bendicion del cura Rogelio….

@Dominicana de verguenza, un recular recular oficial para mandar Odebrecht al olvido, mientras otros paises ya van concluyendo el caso, y nuestron pais ni fecha de incio tiene….

Van siete personas vinculadas al escándalo de Odebrecht en Colombia https://t.co/8yJFkeZUHK

