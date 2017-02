6/ Abelito tendria una contradiccion con Jose Clase. Mala cosa para el zarevicht

@No conozco el génesis, pero me dicen que hay una contradicción entre Wind Telecom de Jose Clase, y el zarevicht sindico Abelito. Mala cosa para el semidios policastro. El ya tiene contradicciones con gente que tiene su publico de diversa extracción social: Haime, yo, y Esteban. El primero soterrado. Jose Gutierrez luce como ni amigo ni enmigo del alcalde, pero de vez en cuando le deja caer sus cositas, y todos los que hablan en sus programas menos uno, le bajan la pesada cada vez que tienen chance en el aire. Chocar ahora con Jose Clase el papa, si es cierta la filtración que recibi de fuente confiable, me luce que cada vez mas lo mete en camisa de once varas. Jose es peleador innato, con amplias relaciones con todos los sectores de la ciudad a los que les simpatiza, porque siendo un poderoso empresario, de los grandes accionistas del BHD, HOMS y el mayor en el Aeropuerto Licey, aparte de sus negocios zona franca and Wind, no es prepotente, saluda dondequiera que asiste, sin los complejos de grandeza de Abelito, que a pesar de que tiene ahorros por miles de millones, ante Jose es un liliputiense economico.

Por supuesto que si es verdad la confrontación, y pido a mis lectores que tengan datos ampliarme, para alinearme con Jose desde ya. El es una persona muy cercana al Jefe Molina Achechar del BHD que yo adoro. Los amigos del ingeniero cuentan con incondicionalidad total mia. Aunque no se me ha pedido, me alineo con Clase. Vamua arriba contra este que se asume superior a todos los santiagueros!

@Un simple calentamiento de carnaval, jode medio Santiago

Esta bien que MUCI Corporacion del Carnaval, por sus canales de Tv, estén por encima de Ametrasan, síndico Abelito y Gobernadora, un politicastro regularmente no puede nada contra el poder mediatico. Que se busquen mas millones con el carnaval de que son propietarios totales por la falta de pantalones del Ministerio de Cultura, pase.

Pero Carajo, para un calentamiento de carnaval no pueden mandar que Ametrasan impida el transito en Carreras, Sabana Larga y todo el extremo Este de la Avenida Monumental No es justo que se disloque todo el transito de la zona Este de la ciudad, jodernos la vida a gente que no tenemos ningún beneficio de su negocio. Alla el pueblo sin mejor distracción que quiera presenciar su carnestolenda sin calidad, pero repito, no pueden joder toda una ciudad digna de mejor autoridad. Esta noche a las 7 PM hasta transitar por la Fello Vidal era una vaina de nevios, todo por los mamilitas Ametrasan, Abelito y Gobernadora, que tiembla, se arrodillan, lamen zapatos de propietarios tres canales de Tv….Si llegan a contar nueva vez con el 25 y CDN2, paran la ciudad completa para impresionar sus anunciantes cuyos mercadologos invierten en cualquier vaina, sin saber el rechazo que se refilon buscan, con todos los conductores a los que joden estos desatinos…

@Yo WTG en el 16 anhelaba tener 3 mil seguidores en Twitter, en el primer mes del 17 llegue a 3 mil 187, y creciendo. Hoy me a retwitteado, es decir, conocen de mi existencia, los 36 de Miguel Guerrero, deferencia inmerecida que agradezco. Hostias, joder tios, que es lo que estoy haciendo bien? Alguien me orienta? Ni soy estrella de Tv, ni tan buen redactor que digamos, por que mis notas sin antifaz de Santiago estan teniendo tanta pegada? No ofrezco figureos de impacto, no tumbo polvos a los lideres capitalinos de la comunicacion, pero crezco. Eso no lo logro comprender….Mi blog cibaonews.com cada vez tiene mayor cantidad de lectores, si supiera cual es el acierto, podria tener mas alcance…

@Marco Modolo abre en par de semanas, una pizzería en Centro Comercial del exitoso Arquimedes Cabrera. Su hermana Laura es profesional de la odontología que, merecidamente, cada vez se gana más la confianza de su centro de trabajo, en ente medico de la Corporacion Zona Franca Daniel Espinal. Todos los santiagueros que conocen a mi ex amigo Paolo Modolo, le quieren, aprecian y respetan como lo que es: un santiaguero por decisión, serio, trabajador, solidario, enamorado defensor de Santiago. Aunque ya no me unan los afectos al progenitor, me complacen los avances de su prole.