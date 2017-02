7/Maximo Laureano Fustiga al Zarevich Abel Por Hacer Labor de Migracion

China is spending $168 million on weather-controlling technology pic.twitter.com/cDKoy7lyjF

de Odebrech. He pasado el dia intercambiendo ideas del papel de las redes sociales y responsabilida social en tiempos en que el gobierno controla la gran prensa y Tv burguesas con Piera Banks , rica capitalina sin partido usuaria de Face Book, y me ha lla mado poderosamente a la atención algunos aspectos de la marcha verde contra impunidad saqueo fondos públicos, sobre aspectos de ella.

Piera, que tiene establo donde se jundan docenas de hijos de pappy y mamy, muy ligados a los herederos del poder capitalino, me relato que en la caminata participaron docenas de hijos de famosos, repartiendo desde sus caros auto terreno, emparedados y agua a los caminantes.

La delegación de Santiago no se quedo atrás, muchos adultos jóvenes hijos de famosos santiagueros se enrolaron trasmitiendo a sus amigos por Face Book que se quedaron, las incidencias de la masiva actividad.

Es imposible que Danilo conozca esos detalles del movimiento verde pro justicia Odebrecht, ni nadie se lo dira. Eso le impide maniobrar para buscar vías de corregir el descontento popular con su gobierno que le ocultan los que cobran inmensas sumas mensuales para llevar la percepción de que el pueblo esta con el gobierno.

Sin proponérselo, Osiris de Leon le ha ganado a Danilo, en su condición de vocero lucha contra depredarores Valle Nuevo, la simpatía de miles de amantes del bosque y la naturaleza.

Mientras las bellas empleadas de prensa del Ministerio del Ambiente no mueven un dedo por difundir la guerra por el futuro de RD que allí se libra, Osiris, honoríficamente y no creo que Francisco Dominguez Brito se lo reconozcAgradezca nunca, es una hormiguita que no cesa en ir a los medios a explicar a campesinos afectados y el país, que si perdemos la batallla en ese Parque Ramirez, el futuro del país será mas negro en cercano plazo.