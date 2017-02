Honran a Rafael Cantizano Arias, Llevando Libro Verde a su Hogar

La Cruz Roja Dominicana solo ha funcionado con honorabilidad, cumpliendo su función, en su Presidencia. Entre otras profesionales, envió a estudiar planificación de enfermería a Milagros Ramírez de Maldonado, madre de mi primera inolvidable novia Milagritos, que al regresar a Dominicana fue contratada por Agripino para Fundar Escuela de Enfermeria PUCMM. Notas 1./ Hostias tíos, las dos únicas que me han google gustado de Don Rafael, aparece mal acompañado, en una por Agripino, en la otra por Abel, de dos males, venga el menor 2 Conoce al de alta honorabilidad periodista Arsenio Fortuna, que se me ha perdido, temo que se haya al Cielo: recuerdo que era tan admirador de Dona Milagros como yo, Felpa, Teresita Cantizano, Estevez esposo de Felpa, ambos medicos, como yo de Dona Milagros, que por desgracia no esta en google fotos., decirle que me agradaria en grado sumo me regale una de ella, el debe tener La ultima vez que vi a Dona Milagros en mi vida fue cuando murio el papa de mi Presidente Don Salvador Jorge Blanco, yo la llame a la capital para avisarle, vino a Santiago y me toco el honor de entrarla al lugar del velatorio, ante Don Salvador. Era en una casa de la Sadhala creo, pero olvide donde estaba, le voy a preguntar a Jose Nicolas Cantizano, donde vivia ese familiar suyo