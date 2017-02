13/ Columna de Walker Lunes, Notas Stgo. Sin Antifaz

@Viendo el Corazon inaugurado por Abelito en el Monumento ayer, me luce cosa chapucera de albañil barrial, no de un arquitecto, de mal gusto. Ademas, para que competir con la obra central en el area, Monumento a la Restauracion? Con tanto hoyo que tapar y basura que recoger, no emplea su tiempo como debiera

@WTG: Los comunicadores de RD, sobretodo cronistas y periodistas destacados, han chupado por toda la vida de la cuenta Relaciones Publicas de los León Asensio. Ahora que el sindico Abelito abusa del negocio de uno de ellos, detalles en http://wp.me/pXzo5-4et , ninguna voz en la comunicación es solidario con Guillermo León II. Eso se llama ser agradecido….

@Dicen en La Z, que “volquetas cubiertas de lona” sacan de una mina en Jarabacoa no autorizada, materiales de construcción, en horas de la madrugada. El Encargado Ambiental nombrado por Domínguez Brito, Dinamo, tiene un dormir muy profundo, no las oye transitar….

@ En balacera parqueo negocio de “diversión” de la comunidad de Don Pedro, al Este de Santiago, asesinaron otro munícipe.

@A la vista de coerción al hijo de un conocido dirigente del PLD reincidente en dar palizas a su esposa, asistió en solidaridad con su amigo delincuente, el diputado Víctor Fadul. No cayó bien en los que repudian la agresión a mujeres, que se enteraron. Un error del que precisara de todos los sectores cuando en el 2020 compita con Abelito por la sindicatura…zarevich sindico que tiene tanto dinero como el papa del diputado de marras para tirar a la calle en campaña, aparte de las facilidades que le da ser ejecutivo municipal…Víctor saldría tan buen sindico como el padre?

@El Jefe Nacional de la PN no ayuda a quien le ha premiado con buen cargo jamón jamón, Danilo: debió esperar dos meses para cancelar el sargento que rubrico el Libro Verde, ahora lo que ha dado chance para más críticas al gobierno…

@El Ministro del Ambiente tampoco ha sido coherente con Medina que le ha dado dos buenas posiciones: en este primer conflicto en que El Presidente ha visto mermar su popularidad, Domínguez Brito debió usar a Osiris de León y otros comunicadores, para usando a Valle Nuevo, buscar simpatías al mandatario entre ambientalistas que ven con buen ojo la recuperación de ese vedado a toda actividad económica pastoreo o agricultura….

@El error de El Nacional al poner foto de estrella de la Tv por la del Presidente Trump ha caído bien, y usan el yerro, por sectores que adversan al mandatario…

@El pueblo que no tiene cosa mejor que hacer para divertirse, acudió masivamente al calentamiento del carnaval de pobre calidad que monta 3 canales locales de TV, en el área Monumental…

@La televisión local no tiene muchos talentos de los cuales enorgullecerse…pero en la capital la cosa esta peor, recién está saliendo al aire gente sin mínimas condiciones para ello, Berry, Talibán etc etc

@Hay cosas que no comparto de Holguín, pero hay que admitir en bien enterado, buen expositor. Emerson Soriano no está dando pie con bola en Z, aparte de que los capitalinos lo tapan, no lo dejan hablar, le tumban todas sus exposiciones ahí mismo en el aire….de tanto oírlo conozco en algo a Bienvenido Rodríguez, me luce que pronto seguirá el mismo derrotero de Ángel Acosta, que lo renunciaron

ASI AMANECIO EL LUNES AM:

Tomado sin editar del muro de Walker Gonzalez en FaceBook: La Rosa gusto de 3 cosas al visitar ayer por vez primera las moradas de Don Marcelo Bermudez e hijo Camilo: El perrito de. Doña Margarita, piscina y esta verja…..que os parece Ana Rivas, Dorka Ernestina Ramirez Pereyra ? mi heredera no tiene mal gusto…ese bello animalito y pool deben costar todos los pesos del mundo