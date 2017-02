15/ Rotundo Exito Anoche de Marino, Ferreteria Ochoa

Marino Ochoa, creador del exitoso negocio Ferreteria Ochoa, volvio a demostrar su amplia vision empresarial anoche fecha de Amistad y Amor: era dificil circular por los cuatro niveles del Centro Comercial Las Colinas, una inversion suya que muchos creian con alto riesgo, por los barrios pobres circundantes. Pero, el publico acude 24/7 con buena capacidad de compra, pese a su amplia dimension, soy muy pocos los locales cerrados.

@EDENORTE esta cambiando los postes de cemento del tendido electrico, en buen estado, por otros cuasi similares. Medio licitacion publica para tan jugosa contrata jamon jamon, o se le dio algun allegado de la gerencia o el Consejo de botellas?

@Un dominicano de USA ligado al mundo representante de artistas de amplia pegada, y el cuasi santiaguero con mejor relacion entres los grandes capitale$ que dominan el mundo, van a exportar ron produccion nacional, con sede en Santiago.

@Ahora que los herederos de Poppy reciben de nuevo el Canal 25, no podrian los herederos de Carlucho y Bermudez Pippa delegar en Camilo el de Marcelo en quien imagino ambos confian, para que con la Directiva local del Colegio de Notarios, Nisson Feliz y Dario Nicodemo, busquen una salida al pleito familiar que ha durado demasiado y perjudica este municipio privado? Una solucion sin tribunal ni abogados, ahora laargos millones a los dos bandos enemigos….

Asi como Dona Elba rechaza todo arreglo con el alegado hijo de Poppy mocano, un escollo para un fin de hostilidades tendencia Poppy con los Carlucho, seria una hija de Poppy que pronuncio duras palabras cuando Carlos intento aproximarse a Dona Elba en el velorio, pero tal vez Mima y Camilo, con muela profunda, puedan convencer la aguerrida joven enemiga de farsanterias, convencerla que ese plieto debe terminar, para que el ron renazca y sea aporte a que Ciudad Caballeros salga de la quiebra economica en que se encuentra.

@Yo creo que Santiago no esta recibiendo su cuota de cruceros Maimon, y aqui no hay oficina provincial de Turismo que le importe. Si contaramos con sindico y regidores de verdad, se podria intentar una alianza Edmundo Aja, Jose Clase mayor inversionista en HOMS Aeropuerto Licey, Andres Gustavo Pastoriza Tavares, propietario orquidiario mas famoso del Nuevo Mundo, Villa Pancha, Carlitos Fuente el cuasi dominicano con mas nexos con los grandes capitale$ que controlan el mundo, y vender turisticamente a Ciudad Caballeros, aunque sea para visitarnos algunas horas. Cla Portela, Restaurante Pedro, Ali Alvarez Pasticcio, El Tablon, Carrito de Marchena, Pez Dorado, verian con simpatia ese accionar…

@Si la ropa que se vende en Santiago es robada a los pobres de Haiti, y el muncipio esta quebrado, porque Danilo no nos ayuda prohibiendo la importacion de ropa y zapatos usados? Se le podrian dar facilidades a Don Limberg Cruz, Micalo y Don Jose Clase, para vender localmente mercancia defectuosa o de buen precio, of course pagando los impuestos aduanales que ahora se cojen militares, politicos del gobierno y otros vivos en la frontera, los revendedores criollos que participen en el mercadeo le darian mas vida a una ciudad sin fuentes de empleo, que los haitianos que vienen, trafican cada jueves y se llevan los dineros para su pais fallido…

