16/ MinisVainas, columna de Walker con Notas sin Antifaz

Oye Walker yo vivo en la máximo Gómez al lado de la casa que era de Balaguer tengo para decirte que han puesto una discoteca en la calle el sol son las dos de la mañana y no he podido pegar los ojos es música en vivo y la oigo clarito es un abuso lo que están haciendo sugiéreme algo por favor eso es dos y tres días a la semana gracias por escucharme un abrazo, nos vemos en la marcha W: mas o menos donde esta la disco? como se llama? Gracias por escucharme está entre la Benito mención y la Antonio Guzmán, frente al Centro de la Cultura. No se el nombre No se el nombre W puedo citar tu nombre en la denuncia, como victima? Si, puedes. Ellos no tienen que ver que sea día de trabajo A mi hoy me cogio el sueño para mandar los niños a la escuela Porque no podía dormir.