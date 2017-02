20/ Arranca la campaña electoral 2020?

Juan Vicini se lanza al ruedo? Que busca Haiti en RD 2020?

Arranca Hipolito con su candidatura presidencial 2020? Imagino que Abinader no lo dejara pasar PRM, y como Danilo controla el PRD y le gustaria Mejia como adversario para hacer potable a una parte del pais medio en serio y en broma, es posible que Papa Boco se vaya con el blanco. Recuerdo los comisios Lajara Versus Balaguer. En la foto arribal el influyente Juan Vicini, se junta con el Presidente de Haiti y el guapo de Gurabo, que segun Euclidito Mejia ni es de alla, ni valiente: nacio en La Chichigua, no es de armas tomar.

@Walker Gonzalez: Quienes estaran mas azarados de EE UU, Haiti y RD? FLASH: 4 killed, at least 16 wounded in Chicago weekend shootings – WMAQ

Walker Gonzalez: INESPRE tiene 7 inmensas naves como estas en Cuesta Colorada y solo usa reducida área para vender en almacén popular, 7 tipos de viejas latas comestibles de dudosas marcas y 7 libras de cebollas con larga edad….mientras Danilo le da a Zorrilla 200 millones mensuales por servicios a la patria…saludos Don Mario Arturo Fernandez …. Le gusta a 2 Waleska Molina y Carmen Rosa Ruiz Batista Comentarios

