Jueves23/ Policia del sindico Abel heriria 2 mujeres de Pulga

Un periodista informa anoche miercoles en la Tv que la policía de Abel Martínez hirió a dos mujeres en el mercado de la pulga.

WTG: No tengo confirmacion o detalles de esto, pero si ocurrio, imagino seria en el pulguero para haitianos indocumentados, que se monta al lado del del sindico, haciendo competencia, y que el alcalde intenta impedir. De los vendedores pulgosos de jueves, muchos se instalan miercoles noche.

@Walker Gonzalez: Todos los dirigentes altos del PLD estan mamando, menos Jose Izquierdo. Dicen que porque hablo mal de Danilo en una reunion. Pero, yo ha pensao, como dice un Rector Magnifico de Santiago: no estara tras su ostracismo la ficha clave para la re eleccion por la cantidad de medios que posee, por haberse atrevido Jose a instrumentar el expediente de FONPER, robo donde aparece empresa de la que es alto socio el mas serio, buen ejemplo empreario para futuras generaciones, de los 3 mas ricos de RD, sin sangre dominicana?

@Yo me saludaba sin conocernos, con Bienvenido RodrígueZ cuando jovencitos en Bella Vista. Pese a que no sepa de mi existencia, oso solicitarle: Radio Ritmos AM de Santiago esta apagada desde hace décadas, igual en esa banda, la de Poppy Bermudez. Y creo que usted posee la licencia de Radio Libertad original de Vanderhorst. Sandy Filpo tiene una AM apagada. No podría usted poner nueva vez una de ellas en el aire, enlazarla por Internet u otra forma que no tenga que ver con 105 FM? Joder coño pues, no me gusta dormir sin oír a Osiris de León en Z cada medianoche, se fue del aire en Santiago hoy miércoles 11.30 PM. Usted me ha enviciado con su programación pro pueblo. Aunque no perfecto, Z es un real faro de orientación. Ayúdeme con eso, Z Internet imagino que por demanda mundial, no es confiable para mí. Gracias si le presta atención a este humilde santiaguero. Presidente Cibao del Fans Club Osiris, Walker Gonzalez