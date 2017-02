24/Quien es más grande entre Abelito y el Señor Ministro del Ambiente?

De Walker, a Osiris de Leon: Se publico antier depredación del Camu, FDBrito vino hoy a investigarlo. Me comienza a gustar el Ministro. Y para qué sirven Dayano, Domingo Rodríguez y Serrano?

@Quien es más grande entre Abelito y el Señor Ministro del Ambiente?

Yo pienso que el titular de tan importante Ministerio, es superior al sindico de un

municipio quebrado$ y sin autoridad, como la Ciudad del Yaque.

Con la humildad que le diferencia leguas del presumido sindico, ha vuelto hoy

a la madre de las redes sociales, Feisbu. Bienvenido de nuevo, señor prestante

servidor público!

Abelito no lo hará nunca, esto es poca cosa para su condición de semi dios.

A mí en lo particular, no me interesa

@Atención Cristian Capellán: encuentran en Sudamérica arrecife de coral gigante, véalo en: https://es-ar.amazonreefs.org/?tw

@Vídeo del incendio de ayer tarde en la capital, cuando patana impacto bomba de gasolina. Yo creia que tenia proteccion anti todo.

Fuente externa. pic.twitter.com/63aIJUxj1A

— José Urtecho (@capiurtecho) 23 de febrero de 2017