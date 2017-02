25/ Una columna insulsa, Minis Vainas, por Walker

@El chisme del dia, mataron este senor ayer, El Gordo, en Santiago, no se en que circunstancias, en las redes sociales estan diciendo oprobios de su vida, lo sindican como escolta de Abelito, es viral la serie de cosas que se estan publicando, las MinisVainas de Walker no puede repetirlas por crudas, de alto calibre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No le temo al zarevich alcalde, estemos clorox, tampoco tengo de la publicidad que comienza a dar a sus lambones en los medios, disfrazada con Urbaser. Pasa que no tengo el porque repetir asuntos sin interes colectivo, sobre su accionar Joder, cuantas cosas en esos textos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

APEDI y el Plan Estratégico Necesariamente no Son Las Mejores Voces a ser Consultadas por Danilo para mejor invertir localmente

Con sus helicópteros el Ministro de Obras Publicas puede hacer una enema y….esos no son mis asuntos, pero con el asfaltado de calles santiagueras sí, eso es dinero de propiedad colectiva.

El vice ministro de OP en el que se invierte tantos recursos promocionándolo en radio, Pepin, con autoridad nacional similar a la de Gonzalo pese a que luce tan joven, dirige las obras oficiales ahora en Santiago “para apoyar Abelito”o “matarle el gallo en la funda antes que el arranque?” Es ley, batuta y constitución, escoje las vías a pavimentar. Pero, me parece un irrespeto a Ciudad del Yaque, ex de caballeros, Santiago, que no se axulie con alguien que conozca el estado de las vías antes de mandar ponerles asfalto sobre asfalto. Las simparías que podría recuperar Danilo aquí, se menguan ante la ira que genera la difusión de que pavimentado la Carretera Licey desde Avenida Vidal hasta las Quintas Espuelas de Ricos Arquimedes Cabrera, en perfecto estado desde la hizo Micalo no hace mucho.

Así pasa con la Bartolomé Colon, Vidal que no estaba con hoyos, y otras,.

El desprecio estatal capitalino a consultar localmente gente bien intencionada antes de hacer obras, ha provocado inversión inútil en varios casos. La agenda de APEDI y Plan Estrategico necesariamente no refleja la aspiración del municipio, demasiadas veces, solo los interés de los que controlan todo lo que se mueve aquí, con diversos apellidos representantes.