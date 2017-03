2 Jose Gutierrez, comunicador, piojoso

El popular comentarista de noticias Jose Gutierrez amanecio hoy cundiendo su pograma de piojos, dedico quince minutos a decir que nuestras escuelas y barrios de pobres tienen los nenes llenos de esos parasitos de la cabeza. Estoy asustado por la cabellera de la hermosa e incurruptible periodista Mariel Trinidad Jimenez. Gutierrez pídio a sus oyentes remedios para la cura en el hogar, que le cayeron por docenas. Me parece valida preocupacion, pero me pregunto: el 4 % que pagamos todos los dominicanos para beneficio de los mocanos, no da para matar esas cosas en los estudiantes y barrios fuentes de la epidemia?

*Me dice la ex parcera Jacqueline Sierra que felicite la PN en el 81 aniversario de no se que. A mi no me toca, lo unico que me une a esa cosa es la admiracion a Jose Acosta, y como el chismoso cual comadre Abelito consiguio que el Jefe Peguero lo sento en su casa, que escriban vainas los cien periodistas reales o supuestos que cobran en la PN y tienen modernas armas cargadas sin realizar funcion alguna,.,..los tres lideres locales programeros de Tv tienen dos cargadas cada uno, parece que entregan los Jefes Nacionales sin que exista control alguno,….

*Padres de familia que se ganan la vida vendiendo tubérculos en las aceras del final Oeste de la Avenida Tamboril, Cienfuegos, han rogado al Dios hecho hombre, Abelito Martínez, que suspenda la orden de removerlos, hasta tanto consigan un solar para alquilar para instalar un mercado similares a los que se multiplican como los panes de Jesús desde que el zaverich juro en el cargo: encontró uno al lado del velatorio de ricos Blandino, lo empujo a patadas hacia los muertos sin apellidos Ingenio, haitianos ilegales montaron uno de ilegales al lado, hoy se anuncia otro en la Joaquin Balaguer

Anuncios