6/ Dicen no estan vivos burritos Abel retuvo a peregrinos

“Walker, creo debe comprobarse la verdad, de Abel, no me sorprende nada”.

WTG A mi nada me ha dicho el Cabildo directamente, Abelito no me ha enviado una carta indicandome su personal de Presa y Relaciones Publicas, mail and celulares, imagino esa cortesia es para periodistas del nivel de Haime, Pablito Aguilera y los que le idolatran en Monumental FM a las 7 PM de cada dia…..hasta que publiquen foto retornandolos a peregrinos o difundan foto de los jumencos con edicion del dia de La Informacion, para mi estan en situacion de desaparecidos,….

@WG : Escrito al amanecer lunes: Yo no quiero lucir tengo algo personal contra el zaravich Abelito, pero me han informado anoche, rumor que no me consta pero que intentare clarificar manana lunes temprano: que los burritos incautados a los peregrinos, quedando en poder de subalternos Martinez, ya no estan vivos.

Lo voy a dejar ahi, claro que por ahora. Si el encargado de vaina animal del Cabildo poblica foto de los animalistos con el periodico La Informacion de manana al lado, no hay nada mas que hablar,. Caso contrario, vamos a ver si mis webs tienen pegada o no,…..

Vamos a ver si como sostiene la brillante periodista incorruptilble Mariel Trinidad, la ley de proteccion animal de RD, no sirve para nada

