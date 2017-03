8Miercoles/ MinisVainas, La cyber columna con temas de Stgo Sin Antifaz

Muy pocos lectores mios reconoceran, que siendo un reportero del monton, dije desde que trono el follon Odebrecht, que Danilo debia tener sumo cuidado, para que el alud no se lo llevara, de negar el sabia de la instalacion de los microfonos marca Watergate. De haber dicho todo el que recibio dinero mal habido por esas contratas, que vaya a Najayo. Y designar un procurador adjunto especial para tener los pantalones bien puestos, con una venda de justicia en los ojos para aperturar proceso criminal de inmediato, buscando negociar con cualquiera que por reducion de pena, incriminara todos los parte del conciliabulo contra fondos publicos. Hasta ose sugerirle nombres: Regis Reyes, Priamo Ramirez, Mando Vallejo, Xiomarat Silva, Edilio Garcia, Susana de Wind, Daniel Mena, Raul Martinez y Pedro Dominguez Brito. No me hizo caso, hoy, lo que se veia como casi posible respostulacion, se ha puesto tan distante que preciso catalejo de Francis Drake para ver la posibilidad.

@Por razones que seria prolijo enumerar, a mi no me gustaba Guillermo Moreno como abogado y eso influeciaba como lo mirara en lides politicas. Pero carajo, hoy ha hecho una explicacion que sin ser abogado entendi perfectamente, valiente, didactica, condensada, de como hay una accionar oficial para dar impunidad a los conexos locales con la estafa del siglo en RD, Odebrecht.

Anuncios