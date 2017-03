8/Esta en RD Padre del Ambientalismo Bernard Jorge

@Danilo no se podra salir de la esquina del cuadrilatero donde le tiene arrinconado el rey del peso verdolaga Mario Arturo Fernandez, hasta que no deje se siga haciendo maroma con fondos publicos, por el no cancelar vainas sin sentido como FONPER, INESPRE, CEA, CORDE, PROMESE CAL y subsidios a a cosas inutiles como Cruz Roja Dominicana,.,.,..

@Esta por breve lapso en RD, el rico profesional de la medicina en la Costa Oeste de RD, principal fundador de SOECI, Dr. Bernarg Jorge. Me luce que no tiene nexos con esa cosa, despues que la tiraran a la vida alegre, gente hoy de la confianza de Francisco Dominguez Brito

Trump Nominated For Nobel Prize https://t.co/DstNjJZyBV — Joe Green (@Jo3Gr33n) March 9, 2017

@Sindicos, regidores, se han salido del ambito municipal para tornarse una partida de labones, comezika, indignos,,,,,,,,,,,,, AdmPúblicaRD on Twitter “Durante el recorrido por la Región Éste el alcalde de Hato Mayor, Sr.Odalis Vega, entregó un reconocimiento al ministro @Venturacamejo.” TWITTER.COM @Y todavia en RD se hace esto? pocas mujeres matan pues sus salvajes machos propietarios,,,,,.que cojones tienen los jefes de la Justicia RD,…… Noticias Telemicro on Twitter “Procurador prohibe a miembros del Ministerio Público que envíen citaciones a los agresores de mujeres con las mismas victimas. #NTelemicro5 https://t.co/clQuRWV3kB TWITTER.COM Runrunes on Twitter “Paparoni a Marco Torres: tres millones de venezolanos están comiendo de la basura – https://t.co/wDiAC86XbB TWITTER.COM

@ Se salvo la Justicia con este descubrimiento,,.,,….. Noticias Sabor809 on Twitter “#RETWEET #TFB #news Mariano Germán destaca que el 60% de servidores del Poder Judicial son mujeres https://t.co/SPrF84ij12 TWITTER.COM

@YolanMartinez fue usadatal vez sin saberlo,. por un sector nacional perjudicadado ya por el rebu Odebrecht para mandar mensaje a otro que puede incriminarlo, hacerle padecer mas que hasta ahora: acorralame,. y te aireo cosas que te inquieten mas que rozara Yolan con un petalo.,……urticarian mas en estos dias,… Compartir 1 Alfredo García Comentarios



Walker Gonzalez Delis Herasme tiene pobre concepto de los reporteros enviados por sus medios a buscar noticia, no ser graciosos monos organillos como le gusta tener la comunicacion gobierno con cuentas no muy clarfas,…….. OBSERVATORIO on Twitter “Acostumbrado al respeto de todos @DaniloMedina vive molestias panfleteras pasquineras falsas sin fundamento se llama SUERTE/TRAYECTORIA DIOS https://t.co/JyPWch7PZW

Anuncios