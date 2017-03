# MarchaVerde lleva vaca sagrada a la inauguración de la Feria Agropecuaria 2017- Anuncian el # CibaoMarcha para M26

@Yo no tengo la capacidad de tener una idea siquiera aproximada de cuanta simpatía podrá recuperar Danilo de la que poseía antes de que parte importante del país se decidiera a demandar el final de la impunidad en la corrupción oficial., si no se decide a cerrar irritantes entelequias estatales operando solo para dar cuoata de reparato a sus titulares.

Se han dado cuenta de que las penurias de la población no cubierta por la inmensa sombrilla Palaciega y el PC del PLD, son producto de cómo se reparten el botín estatal, los politiqueros.

Y el que no mete manos indebidamente, despilfarra, regala, como si fuéramos un país petrolero, cuando en verdad lo que habíamos sido es parejeros, dejando actuar los empleados públicos pegados con el partido y el Palacio, como si el país no contara con Tesorero, Contraloría etc etc…..

Porque dígame usted, que función productiva tiene el FONPER? Como es posible que el incumbente de turno tenga calidad para hacer inversiones construcciones barriales, pagos a gacetilleros, donativos a programas de la esposas de Presidente RD?

Anuncios