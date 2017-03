@PLD local admitió su desfase en red web ciudadana

Los morados locales admitieron que comunicadores y gente del pueblo se le fue muy adelante en la forma moderda de intercambio de información y hechos que nutren la opinión pública, conocidas como redes sociales.

Este fin de semana se efectuó un evento no publicado, para entrenar paledeses conexos con los medios.

El pipian Odebrecht que hemos hecho las redes, demandando justicia contra la corrupción oficial parece les indica no estaban preparados para ese maremoto que les vino de fuera, amplificado por nos los más destacados del Fesbu y Tuiter, que luce intentan corregir.

Si no trajeron gurues capitalinos, dudo la actividad haya sido productiva, localmente no tienen expertos. Y pudieron conseguirlos gratis en préstamo, Amaury Polanco, amigo de los jefes morados locales, tienen un tiguerito jovencito cuya capacidad envidio.

Que BelgicaPLD 29 o Juan Bonilla tengan miles de seguidores no es nada del otro mundo: tienen espacios de Tv para promocionar sus cuentas. Pero si es un hito que promedio yo pueda tener 50 mil lectores en las redes, ganados a pulso, sin recursos ni pegados medios en la radio Tv promocionando mis cuentas.

Con una simple solicitud a Polanco y a mí, Raúl Martínez habría obtenido un entrenamiento intensivo para los interesados, el carajito de Amaury en cosas técnicas, yo en trucos, marrullerías para llamar a la atención del lector, como tengo fama de ser bueno tituando para que entren en mi blog gente a ver detalles. Walker Gonzalez

@Abelito podrá ganarse los comunicadores sonoros que quiera, pero mientras Adalberto55, Haime y yo difundamos sus hechos sin callar lo que le moleste, no va a mejorar su imagen en los medios. Sin soslayar, aunque no me guste admitirlo, que Esteban también cumple un rol de afectarlo mentalmente. Y de ñapa las redes sociales, que no pierden tiempo en amplificar cualquiera de esos arranques mentales que en tantos rebuses meten el Ejecutivo Municipal que gobierna sin Sala

