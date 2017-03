16/ Comienza destaparse caja pandora Odebrecht RD !

@Oche como que sabe sazonar bien la Yaroa para Abel: no lo desaloja de las aceras que ocupa frente al estatal hotel Matum, y Egido,

@WTG: Apoyo Marcha del 23 en Santiago, al igual que este otro reclamo capitalino: Peticion de los patriotas nacionalistas ante la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, ANTE LA INTROMISION DE UNICEF: nos recibira la Directora del Registro Civil Dolores Hernandez el viernes 17 de marzo, a las 10:00 A.M. Sede JCE.

@Hay varios senadores descubiertos con par de millones de Euros depositados en una nación europea que publicaremos antes de acabar el mes, esto se pone buenooo

@Abelito esta jodido: por mas que invente vainas, no podra hacer que el pueblo se confunda: son Danilo y Gonzalo Castillo los que estan tornando bello el Primer Santiago del Nuevo Mundo. Tas preso por la guardia de Mon, zavarich

@Fue encontrado el nene recien nacido robado en la maternidad estatal de Santiago, donde las enfermeras estan en paro pro aumento sueldos y no hay vigilancia. Lo sustrajo una pareja, que lo llevo al centro asistencial Juan XXIII como hijo de ellos, pero médicos entraron en sospechas sobre Mario Rosario Cruz, mujer supuesta madre, que les lucia no habia alumbrara hace muchos meses. El marido insistia ella estaba embarazada hasta que llego la PN y se lo llevaron a los 3: adultos para homicidio, el nene recuperado para sanidad, donde se espera en poco la fiscal Liranzo posara para lentes, mientras lo retorna a la real madre, que desde ayer se negaba a ser dada de alta, no salía sin su muchacho. No se si ya la autoridad tiene identidad de cuna sicaria. Conto Cruz que despues de robar el nene, se fue a un salon donde se cambio el color del pelo, buscando evadira las autoridades le buscaban.

@Hay Justicia y PN en RD? Para que sirven las mierdas de SWAT en este medio pais? Abogado mantiene secuestrada familia en SPMacoris, encencerrados con cadenas en casa de la que deben dos meses de renta! Lealo en https://twitter.com/sabor809/status/842354594239905793

@Muy buena comida frente al Onésimo, Santome con 16 de Agosto

Un joven santiaguero se fue a Rusia por mucho tiempo, donde aprendió su comida de varias regiones. Retorno a Santiago donde yo me lo encontraba por los lados de Talanca Lugar de Amigos y otras bohemias. Nunca libamos juntos, pero nos saludamos con aprecio, locuaz, culto, siempre saludo diciendo: que dice ese Poderoso! Desde hace un lustro se me perdió. Ayer yo debía esperar que saliera de laborar 3 PM de una amiga en la parte más vieja de Santiago y tenía hambre de la bandera dominicana. Después de una mala experiencia en Mana Francia con Calle Del Sol, decidí dar una vuelta buscando un lugar donde almorzar que no quisieran darme solo ala y cocote por mi dinero.Me llamo a la atención un letrero de lugar café concierto con comida en la Santome con 16 de Agosto, y entre con una amiga que me acompañaba a la espera de la otra que os conté.Resulta que el propietario es el poderoso que vivió en Rusia, bohemio de Talanca de Guachy Agrimensor. Pedí bacalao, habichuelas y moro con ensalada verde y dos piezas de pollo al caldero. Nos tomamos dos cervezas alemanas, no pague algo más de 500 pesos. Que jodia estética atractiva al poner la mesa, buena presentación de la comida, terriblemente agradable sabor! Cantante16. Lo recomiendo!

@Contratos ortorgados a *ÁNGEL RONDÓN RIJO* en la pasada gestión (2004-2008) y (2008-2012) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por el exministro *Ing. Víctor Díaz Rúa* en el gobierno del expresidente *Dr. Leonel Fernánez Reina*. A nombre de su compañía: *CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ADANROMAR C. POR A. (COPADAN)* 1.- *Contrato 39-08 D/F 21/02/2008* Plan Nacional de Asfaltado en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, por un Monto: 200,000,000.00 pesos en el 2008 y una Adenda I: 50,000,000.00 para un total de *250,000,000.00* pesos. 2.- *Contrato 59-08 D/F 29/02/2008* Plan Regional de Asfalto Zona Sur (Parte II), Provincia Barahona, por un Monto: 110,402,249.48 y una Adenda I: 27,600,562.37 para un total de *138,002,811.85* pesos. 3.- *Contrato 209-09 D/F 13/10/2009* Pavimentación de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales de las Provincias de la región Sur y Este del País. Lote 12, Santo Domingo II, por un Monto: 1,005,309,829.63 y una Adenda I: 251,327,457.41, para un total de *1,256,637,287.04* pesos. 4.- *Contrato 11-09 D/F /02/2009* Reconstrucción de la Carretera Salcedo – Monte Llano, por Daños Provocados por Las Lluvias Acontecidas en el mes de Febrero del 2009, por un Monto: *200,212,026.12* pesos. 5.- *Contrato 64-10 D/F 27/04/2010* Reconstrucción de la Carretera Salcedo – Monte Llano, Provincia Hermanas Mirabal, por un Monto: *137,553,852.62* pesos. 6.- *Contrato 31-11 D/F 24/03/2011* Pavimentación de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en las Regiones Norte, Sur y Este del País, por un Monto: 486,380,940.70 y una Adenda I: 121,595,235.18, para un total de *607,976,175.88* pesos 7.- *Contrato 20-12 D/F 19/04/2012* Construcción y Reconstrucción de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales en las Provincias de las Regiones Norte, Sur y Este del País, año 2011, por un Monto: 474,439,311.95 y una Adenda I: 118,609,897.99, para un total de *593,049,209.94* pesos. 8.- *Contrato 74-12 D/F 23/05/2012* Reconstrucción de Calles, Carreteras y Caminos Vecinales en las Provincia de Santo Domingo, por Daños Ocasionados por Diversas Vaguadas durante el mes de Abril del 2012, por un Monto: 399,999,994.73 y una Adenda I: 99,999,998.68, para un total de *499,999,993.41* pesos. La suma de todos estos contratos otorgados asciende a *3,683,431,186.44* Contratos diversos ortorgados a *ÁNGEL RONDÓN RIJO* en la pasada gestión (2012-2016) y presente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Turismo (MITUR) en CEIZTUR, por los ministros *Lic. Gonzalo Castillo Terrero* y el *Lic. Francisco Javier García*, entre otros, en el gobierno actual del presidente *Lic. Danilo Medina Sánchez*, por un Monto: *3,232,871,762.00* La suma global de todos estos Megacontratos sería nada más y nada menos, que de *6,916,302,948.44*. Así que, saque sus propias conclusiones por que estas páginas hay que arrancarlas todas de una vez y para siempre. Att: *Ing. *.

Gonzalo Castillo Restaura Belleza del Primer Santiago Nuevo Mundo !

Canal4RD indicó que le gusta una foto en la que te etiquetaron : AHORA : MOPC sigue asfaltado y bacheo diario en Santiago, vistas de : calle 25 con 27 de Febrero en Las Colinas pic.twitter.com/RtxARsCAj4

