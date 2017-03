17/ Felucho Siempre ha Tenido Atraccion Por Arena de Mar PP y Coral Este RD

Cosa rara, que un cura me caiga bien, pero asi pasa con Nino Ramos. Sin autorizacion, piensa aproximarse a Danilo con una marcha en demanda reparacion vial, a la Tarima del 30 de Marzo donde Medina presida conmemoracion Batalla de Santiago. No me gusta, la escolta busca rangos podria apalear los campesinos, le propongo al sacerdote darle el celular del General Jacobo Mateo Moquete, que labora directamente con el Ministro de Obras Publicas, para que le asfalten la via que desean. Padre Nino, si le interesa alguna vez contactar este cyber reportero sin incidencia, estoy a la orden whatsA 809 614 3131@Se produjeron varias muertes anoche en disimiles circunstancias en puntos varios del Cibao, visitenos a su propio riesgo, esto es tierra de nadie