18/Flea Market, Garage Sale en Oquet Hoy, Mercado de Pulga Familiar, como ud. desee llamarle

Este Sábado 18 de Marzo gran venta de GARAGE mercancías nuevas y usadas extranjeras desde las 9:00am Calle FEDERICO C ALVAREZ #34 REPARTO OQUET. Es un agradable pasatiempo de fin de semana que practican familias en todos los estados de la union: vender lo que no se use guardado en el “baseman o garase” en pasadia donde los nenes vende limonadas…..Ese vestido o par de zapatos caros que quiere pero no puede adquirir en la boutique, alli podria aparecer, traido de EE UU, animese, viva la experiencia……

@Para el lunes anuncia uno de los negocios del transporte Stgo. inicio de movilizaciones contra UBER Taxi, futil intento pendejo de interferir con el progreso, derecho ciudadano a elegir el sistema de transporte que le venga en ganas al ciudadano. El moto choncho taxi o regular con auto que se sienta desplazado, que se meta en la tecnologia o busque otra cosa de que vivir, pero no se dejen pintar pajaritos en el aire: por complacer ningun grupo de votantes o grupo de presion, Ala Gracias, ni San Danilo, ni San Abel muchos menos su recua de boca e burros regidores, puede impedir funcionamiento de Uber, negocio via Internet entre dos negocios, en el que no se puede interferir: estoy frente a UTESA con falda negra camisa roja, voy a Cabernet Villa Olga, tarifa: cien pesos, vale, busqueme. Y los relacionados van viendo en pantalla, como avanza el taxi Uber…..

ANALFA BATE EN MANOS CON PULGAS JODIO EL DREAM TEAM ABELITO EN EL INGENIO, OTRO REVES PARA UN SEMI DIOS SINDICO

El equipo de jovencitos de Abel le hicieron creer que mover las pulgas de P.Nuevo al lado de los muertos de Cienfuegos era cosa sencilla. Ahora, ese accionar irreflexivo se vuelve revés contra el semi dios Martinez: entre las contradicciones por la construcción de un privado al lado del municipal abelistico, se reafirma los poderosos interese$ envueltos en el negocio, anuncia un tercero en la vía Santiago a Navarrete, 28 mil pies cuadrados de construcción, propiedad de un tal Bozo, con el respaldo de negociantes de tejidos, imagino que importados, los destinados para el pueblo pobre de Haiti.

Bozo, bate en manos venido de la capital que parece experto pulgoso, le ha doblado el pulso al zarévich, los dos mercados de pulgas vecinos de los difuntos y molestia de vivos que moran en derredor, habran de cerrar tan pronto Bozo se cuadre en el home, Autovía Joaquin Balaguer Stgo a Navarra

Anuncios