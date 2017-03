21/ Zorruno INESPRE se burla de anciana, pero Danilo no lo cancela

Como se burla Zorrila de esta anciana, luego de recibir 200 millones de fondos publicos mensual para un INESPRE cerrado https://t.co/2rqEHsov7Y — Walker Gonzalez (@cibaonews) 20 de marzo de 2017

@He visto pero perdí, la foto del predicador del parque Duarte al que la Policía de Abelito desconsidero. Es un joven bien vestido, no feo, luce de familia, con un megafonito de manos barato que no llega a escucharse a más allá de 50 pasos. En verdad merecía ser tratado como un criminal, tirarle al suelo, maniatarlo, llevárselo en virtual secuestro en patrullero del semi dios Abelito. En verdad su policía privada tiene autoridad para ese desafuero?

@ Cual es la base legal, función de FONPER y CORPOHOTEL que permite a sus titulares disponer para donativos y contratar servicios sin el debido proceso legal, compras y libramientos de la Contraloría del Gobierno? Dejémonos de vainas, aquí es esta haciendo maroma con fondos oficiales que solo la prensa comprada ignora. Y eso, sin hablar de Bienes Nacionales e INESPRE, eso merece extenso enjundioso analizar en particular

@Yo quiero pensar que Danilo, hombre bueno y padre de familia ejemplar, desconoce todo el dolo a fondos y tierras públicas en sus gobiernos, pero fue en el suyo que exploto el escándalo de saqueo al estado, que Odebrecht ayudo a poner de manifiesto por el accionar combinado y sin acuerdo previo, de La Z, Redes Sociales y Movimiento Verde. Aunque eso viene de atrás rojo blanco Leonel, le corresponde a el poner a Yeni Berenice Reynoso. Mando Vallejo, Leila Roldan, Jose Luis Taveras o Pedro Domínguez Brito Procurador General de la Republica, José Acosta jefe nacional de policía y dejarlos hacer un trabajo que mande a la cárcel todo depredador del estado posible, caso contrario no habrá 2020 y pasara a la historia como un Rúa Pérez Fadul Bautista Rondón. Cometió el error de no hacerlo cuando comenzó el rum rum Odebrecht, si no lo hace ahora tal vez no tendría oportunidad de pasar como cisne sobre cieno, sin enlodarse

