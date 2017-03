21/ Si por complacer negociantes del transporte Abelito se mete con Uber, vera si el gas morado pela

Danilo fracaso pasando la Preventiva PN a la FAD, ahora vendra con un Plan Relampago con el Ejercito. ???????

@Planes van, modificaciones de ley policial vienen, nada para la delincuencia que controla las calles: hace meses le dije Don Danilo: nombre un experto en control de delincuencia como jefe de la PN nacional, Jose Acosta, con manos libres para escoger su equipo de direccion en la capital y jefes regionales, en pocas semanas tendriamos un respiro en la espiral delincuencial que aterroriza el pais. No hay de otra, honorable Mandatario Me gusta Mostrar más reacciones Compartir 1 Yeimy Lora Peralta Comentarios

@Yo no se lo que respondio Abelito a los enemigos de Uber que ayer le visitaron para que mande a cerrar ese servicio, pero si estoy claro que, acorde a cosas que escuche ayer tarde en varios negocios y lo publicado en FaceBook, Martinez se va meter en camisa de once varas si intenta contra esa forma de las mujeres empleadas y estudiantes sin autos, transportarse con seguridad y baja tarifa, puede tener la completa seguridad de que ese seria otro Waterloo para el si inventa…perdera votos que no puede imaginarse…..