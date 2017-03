27Lunes/ Columna de Walker, Notas sin Antifaz

@Se mato accidentalmente famosoTeniente PN Ventura, manipulando arma bebiendo en negocio de la 27/

@Agripino@, Guido Gómez Mazara, Abinader, Hipolito y Abelito resultaron vapuleados en la exitosa marcha verdolaga en Santiago ayer.

El sindico mando varias nutridas unidades de mujeres vestidas de Amarillo a recoger basura en la ruta verde, pero vía cibanews, Don Mario Arturo Fernández, virtual co vocero local verde, eso no era necesario, pues los organizadores caminata anti impunidad robos oficial habían adoptado las previsiones para que la ciudad no quedara sucia.

Los que han querido pescar en rio revuelto verdolaga dejando caer en las redes los nombres de Abinaer e Hipolito como posibles opciones 20, han recibido metralla virtual.

@O el comité político PLD se canso de gobernar ahítos de dinero, o la fricción de los leones con Danny no han sabido manejarse con Odebrecht, lo de ayer es ratificación.

@Y como podrá salir sin una funda en la cabeza a la calle hoy Fernando Rosa? La clase media alta desfilando familiarmente por la calle Del Sol es en cierta forma un rechazo a la dirección morada en Santiago, que se cogen para ellos, sus familias y las de sus esposas, todo empleito o ayuda estatal que llega a este pueblo.

@Ke que ke que que ke siete pollos? Dígame usted periodista, cual corrupción hay en los gobiernos PLD impunes? Negociación vil inicial entre Barrick and RD, robo 16 millones en FONPER, sobornos sobrevaluación Odebrecht, chu chu tren Manzanillo, compras a sobreprecio solares para escuelas….

