28/ Accidentada la Reyna del Feisbu Norte, Dochy Santos de Báez

@Se accidento para mí la más bella del Feisbu del Mundo, Reyna de esta madre de las redes sociales en Santiago, Dochy Santos de Báez . Con trauma no grave, pero sí de cuidado, hoy se estudiaba si meterla en quirófano o no. Para mi fue una desagradable noticia a recibir, la aprecio porque en una activa cyber relación me ha permitido captar sus bondades muchas, amistosa, solidaria, gregaria, en residencias de muchos cybers, sobretodo la mía, con su esposo y no menos agradable hermana, pasamos buenos momentos. Esta nota será desagradable para Pedro Domínguez Brito, Carla Peguero, Yasmin Jimenez y muchos más que la quieren respetan como yo. Favor de no decirle a la familia que difundí esta información, no estoy autorizado, es gente que le gusta mantener el bajo perfil. Pero, prefiero recibir un buen boche, a no compartir esta desagradable noticia con mis lectoras.

