2/ Murio el notable periodista Rafael Molina Morillo, paz a su alma

@Ramón Alburquerque se está comunicando con Vhanessa Victoria o desayuno con pollos de avispas? Comenzó su Z programa hoy diciendo que la oligarquía puede meterse sus periódicos por donde quieran, su tiempo de poderío paso, ahora mandamos las redes sociales…..chupa, me gusto esa vaina por el chin que me toca @Gorilas oficiales impidieron a colegas reporteros, acudir al 30 de Marzo con ropa verde. Como es que dice Don Mario Arturo Fernandez, “Dictadura de la impunidad http://lainformacion.com.do/noticias/ciudad/82171/sindicato-de-la-prensa-acusa-al-gobierno-de-intolerancia

Pero cual es la baina de cada nuevo incumbente Banco de Reservas, y hasta la buenona Yolanda Martinez por lo que Nuriia para golpear mas arriba la puso en las cuatro esquinas, manda a cambiar logo, imagen corporativa o como llamen mecadologos sustituir unos por otros/ No debiera ser permanente, o cada decada? La unica explicacion seria que todos los “cambios” de imagen van a un negocio privado, propiedad de alguna bella dama o pegado con el Palacio Nacional….Y, por supuesto, todos los amigos del nueco incumbente y bocinas recomendadas por El Palacio, reciben su contrato de promocion @Chapiadoras, policias, chiriperos, proto tendran que dar a sus hijos solo agua de azucar, al no poder comprar los alimentos que precisan para de 1 dia a 7 anos, tener las proteinas que precisa el cerebro y no ser futuras cargas para el estado. DANILO TIENE QUE HACER ALGO no puede seguir entregando 200 millones mensuales de fondos publicos quer solo vive en Twitter, mientras la poblacion pobre muere de hambre. Debe darle vida a ese ente, no todos los PLD tienen que ser ladro nes de fondos publicos, puede nombrar al frente de eso a Susana Gautreau De Windt , Antonio Pena Mirabal, que facilite a los productores agropecuarios de RD vender sus productos a la publacion interesada, y si no hay en el mercado nacional, importar granos y leches masivamente, para vender a precios de coste, con que alimentar su prole. Se las pasan haciendo bembitas por lo que les dice Mario Arturo Fernandez y compartes verdes, pero es que pagar adhesiones zorrunas con puestos publicos, es tambien una forma de dolo con impunidad dineros del pueblo….

@EDENORTE tiene un consejo de botellas, creo que 30 a $250.00 al mes, que no saben nada de energia, producccion o venta, no hacen absolutamente nada, salvo ser protegidos del Comite Politico. Danilo tiene que hacer algo con eso, cancelarlos a todos y que eso se aplice a reducir en algo la factura de los santiagueros. Se ponen bravo con lo que dice Mario Arturo Fernandez , pero es que dan pie a ello.

Me dijo un lector, pero no puedo creerlo, que la ingeniera electromecanica que habla con lexico de 20 palabras por el 29, vice de las botellas EDENORTE, tambien tiene 20 contratos de publicidad estatal……y despues Lucienne Carloes la mala culebra verde

ASI ANDA EL MUNDO AMANECER DOMINGO: Inglaterrra haciendose pipi muerta de miedo por potenciales nuevas acciones terroritashttps://twitter.com/DailyMailUK/status/848460249799544833 ///////////////////////////// Si usted vive debajo de los corredores areos in and out Licey, tiene buena posibilidad de terminar diabetico, la enfermedad de muertos en vidahttps://twitter.com/MailOnlines/tatus/848460247798861825 ////////////////////////////////////////// HOSTIAS JODER TIO es que no va a venir nada alegre, ligero, hoy amanecer domingo por Twitter? Descubrimiento en profundidades del mar Muerto predice un desastre natural en las próximas décadas https://es.rt.com/515k/////////////////////////// Joder, esto como que lo escribieron para cargarles las pilas este domingo al culebro verdolaga Mario Arturo Fernandez:https://twitter.com/Greenpeace/status/848460123639078912 ///////////////////////////////////////////////////// https://twitter.com/la_informacion/status/848460084267163648///////////////////////////////////////// https://twitter.com/FPPTim/status/848460055527784449///////////////////////////Cuando el bello publico femenino y como lo porte cada mujer tiene caracter de noticia, el mundo anda jodon…….https://twitter.com/EonlineLatino/status/848460053447364608///////////////////////////////// Se vende normalmente auto de hidrogeno en USA pero no se puede importar sin impuestos por los dominicanos bajo los beneficios del TLC por las trampas que permite Danilo se hagan en beneficio de dealers autos……..https://twitter.com/USATODAY/status/848460035466428416

@Los votos que mas le han costado al pais: Zorro Ozuno, Belgica 29 y Papin Dominguez, por 7 votos que le consiguio a Danilo, no se cuantos anos tiene con la Embajada de Japon como premio. Despues hacen bembitas porque Don Mario Arturo Fernandez, viste a veces de verde, color oficial de Odebrecht RD @PN local apreso man que mato “accidentalmente” una concubina en Los Motones, con una escopeta. Se dice que la fenecida tenia su esposo en NY, estado civil de matador desconocido.

El victimario lo es Neury de Jesús Corona Batista, de 31 años, y la muerta Minerva del Carmen Olivo Cerda, 24 años, quien falleció a causa de heridas de perdigones. La mujer deja un hijo en la horfanda. La familia dice que su matador la enamorada hace unos meses, pero que no tenian nada. Se llevo a ‘ver el desfile del 30″ un hijito, que dejo con una amiga mientras se iba a dialogar en Los Montones @Danilo desguavino a Fernando Pérez Memén hasta ayer embajador en México. En su lugar designo Alejandro Gonzalez Pons. Alguien sabe quien es Pons? agradezco decirme

@Me declaro mas bruto que el carajo: yo pensaba que para algo ser patrimonio de la humanidad, un pais o ciudad, tenia que haber pasado por el rigor del tiempo para confirmarlo, la calidad profesional de los envueltos….ahora resulta que los murales en paredes que mando poner Abelito a sabra dios cuantos artistas diferentes, ahora son un patrimonio de Santiago ” Concejo de Regidores declara ¨Patrimonio Cultural de la Ciudad de Santiago¨, los murales que han cambiado nuestros muros” – See more at: http://elcaribe.com.do/#sthash.i4r2IAFG.dpuf Se me olvidó donde encontré este letrero en la línea divisoria entre Oquet y Jardines, pero e para allá que voy este domingo….si te interesa Nathalie Tejada solo dame un gu 2 Benjamín Cedano Liriano y Geovis Galarza C Materia prima de la legítima arena Paisa de venta al Este del Centro León….me gusta de pollo….no creo mucha gente pueda sola engullir esta delicia de mi amada Antioquia 1 Manuel Miranda

Los tres golpes Chito camino a Navarrete: Carne de cerdo salada frita, longaniza de cerdo y al final de pollo….. 2 Manuel Miranda y Chikiilita Frezh

Anuncios