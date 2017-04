5Abelito, JODENORTE, Sociedad Autores, Dan Tumbes a Negocios Locales

Mandeme sus denuncias: FeisBu y Tuiter: cibaonews / web: https://www.cibao.news Wapp 809 614 3131

@La periodista Mariel Trinidad Jiménez y José Gutiérrez insisten nueva vez hoy que la situación delincuencial en Stgo. aumenta cada día. Y José Acosta sentado en su casa, por Abel

@Cuba esta haciendo vino con condones!!!!!!!!!! https://twitter.com/Independent/status/849582879998869504

@En esta ciudad quebrada$, quien opera un negocio es un héroe. Hasta por tener una musiquita a clientes, le dan tumbes

Las zikas de legisladores que nos gastamos aprueban cuantas vainas les pagan solicitan o les ocurren, sin pedir a gente con cerebro que les revise sus vainas

Asi han autorizados dos vainas de vividores busca moros al garrote, cobrando a clínicas, bares y restaurantes la música ambiental que ponen a sus clientes, sin que nadie los defienda. Como que ACIS, AIREN, Cámara de Comercio, están para otras cosas, sabe comue, brillo de sus directivos. Los timados sin dolientes no tienen quien eleve un hace una década? Fues pajenle a esos sellos disqueros. Pero, es mas fácil amedrentar pobres diablos héroes que subsisten con sus negocios pese a los tumbes recurso de inconstitucionalidad. Pongamos por ejemplo el que las tome de Internet: los derechos no son pagos por loe emisores en USA? Márchenle a ellos. Si la señal si toma desde un medio de gente seria, AmistadFM, cuando compran los audios no pagan los vendedores los impuestos para autores a veces muertos mensuales de Abelito cobro doble tributación por basura, robos EDENORTE para mantener publicidad a sus gentes mas el consejo de botellas, 30 a $250 mil mensuales plus choferes, gasolinas y dietas….pero que Danilo no sabe de ese despilfarro del vegano en JODENORTE….. Así, a inicios de año te tumban un dinero sin siquiera vaselina una de las sociedades de autores de música, al sexto semestre, viene la otra, sin lubricante tampoco. Una vaina de botellas ONDA oficial tampoco dice nada

Del posible interes solo de mis parceras personales:

Menos a dos, de 7 hijos de padre y madre, mi mama nos hizo caninos aficionados a 5. Niurka que vive en la frontera Fl con Ga bajo a Miami para celebrar con la abogada califoriana la ciudadania americana de mi querido hermano Martin, al retornar a su casa todos sus perros se durmieron en su derredor. Los mios ni el diablo los saca de mi cuarto cuando me acuesto, fuera de mi hija Rosa tampoco nadie puede entrar en el cuando duermo, el que lo intente creo que no saldria entero, la boca de Nemo pastor aleman puro, es cosa pavorosa……