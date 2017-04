10/ Ministro Peralta desconoce existencia OGlobo

@ WTG Alguien debiera mandarle al Ministro Peralta, la direccion de OGlobo, para que deje de esperar que el PLD quede fuera de la loteria repartos de dinero from lavanderia Odebrecht, el ideolo del danilismo Joao Santana lo ha cantado…….



@WTG Este titular de El Caribe hay que mandaselo a la Cruz Roja de Espana y USA que hacen donativos a la RD que no se emplean en nada util al pueblo, ni siquiera ensenar a nadar….

que hacen donativos a la RD que no se emplean en nada util al pueblo, ni siquiera ensenar a nadar…. » En RD se ahogaron mil 921 personas en cinco año





Operativos no bajan atracos en Santiago !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Las medidas de las autoridades de reforzar el patrullaje no detiene” .n los hechos de delincuencia y criminalidad. Por el contrario cada vez son más las víctimas de atracos y las denuncias ciudadanas”

El caso más reciente es la muerte a tiros de un anciano ocasionada durante un atraco a una banca deportiva; esta se suma a la lista de víctimas de la criminalidad y la delincuencia.

Julio Pérez, de 80 años de edad, quien por más de tres décadas laboró como profesor y como alcalde en varios recintos carcelarios, fue ultimado a tiros

