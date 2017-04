17/Policía USA busca hombre difundió por FaceBook, asesinato

Famoso cirujano plastico le dio a Iberia, con tal fuerza, que tosio sonoramente…..

Dr. López Tallaj @lopeztallaj

@Policía USA busca hombre difundió por FaceBook asesinato, en https://twitter.com/businessinsider/status/853736638278717441

@Ni muerto esta usted seguro en Dominicana, venga a vivir o en vacaciones, a su propio riesgo…..Siguen profanando tumbas en cementerio municipal de Barahona para robar ataudes – See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/04/16/siguen-profanando-tumbas-cementerio-municipal-barahona-para-robar-ataudes#sthash.IchhGlF7.dpuf

@Como que se le fue la mano al gobio morado, queriendo presentarse mas moralista y santo que El Santo Padre en el Vaticano…..”Causó sorpresa a muchos ciudadanos esta Semana Santa que la Bandera Nacional ondeara a media asta desde el pasado viernes en el Altar de la Patria, en el parque Independencia, por la muerte y resurrección de Jesucristo. – See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/04/16/video-causa-sorpresa-bandera-nacional-ondeara-media-asta-altar-patria-por-muerte-cristo#sthash.TuWxkmow.dpuf”

@WTG Cua cua cua cua cua cua anda Obras Publicas Gonzalo Castillo en la Z rentada con mi dinero, Ejercito, PN, COE, Defensa Civil Amet andadaba el motorista muerto al percho ayer Domingo en Sur, DN y Este RD…SANTIAGO, La Informacion, Santiago: Hasta en horas del atardecer de este domingo nueve personas habían fallecido en diferentes hechos violentos y accidentes de tránsito vehicular, decenas resultaron heridas en diversas…

@CHUPEN ESTE PACHUCHE, DEVUELVANME EL CABO COE GONZALO CASTILLO DC PN AMET LA ZETA…… ‏ @josealfredoe

El fin de la Semana Santa se convirtió en una pesadilla al morir 28 personas http://caribbeandigital.net/el-fin-de-la-semana-santa-se-convirtio-en-una-pesadilla-al-morir-28-personas/ …

Anuncios