21/ Embajada USA en RD invita a evento verde del Domingo !

Embajada USA – Santo Domingo

Este domingo es el #GreenFestRD! Conoce el programa de este magnífico evento en -> https://goo.gl/TFvfkZ Será un día especial, divertido y en honor a nuestro medioambiente. Ven con toda tu familia, disfruta del rico programa que tenemos preparado y no olvides TRAER TUS MATERIALES RECICLABLES, para ganar ecocrédito que podrás utilizar en el Mercado verde del Green Fest.

Este evento es organizado por nuestra embajada en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Jardín Botánico Nacional. También gracias al apoyo de Green Love, Fundación Propagas, Fundación Popular , Fundación Reservas, y CEDAF. ¡Allá nos vemos! #GreenFestRD

