1/Asaltan director del periódico El Nacional y a su esposa

Danilo, como todo buen Presidente RD, desde que se encaramo se rodeo de anillo familiar, jefes de su tendencia y familia, impenetrable. Seguro nadie le dijo mi comentario desde que exploto Odebrech….suelta gente en banda, sacrifica peones, salte debajo del alud, no cometas el error de Leonel que no se zafo a tiempo del azare Felix Bautista y que quemo con el….ya Danilo no puede hacer nada, dejo que lo verde lo embarrara, puede olvidarse del 2020…..Diablos, como hago para que alguien me presente a Gonzalo Castillo, que es el hombre con mas poder del momento…..Monchi Fadul, Francisco Javier Garcia, Montalvo, Peralta se me han puesto tan chiquitos que preciso catalejo para verlos….Walker Gonzalez