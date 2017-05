4/Siguen denuncias malfuncionamiento Boticas Populares PROMESE CAL

HOY ME TOCA CELEBRAR.-

Debo primero dar gracias a Dios por darme esta única oportunidad de vivir y poder compartir con mis seres queridos y todos aquellos que de una manera ú otra me distinguen con su amistad. Pero además, esa gran dicha de ver un nuevo día y poder decir, que cumplo uno más de existencia en este pedazo encantado de mi tierra dominicana.

Ahora es que me falta por darle a esta mi Nación.

Gracias a todos por sus felicitaciones. No podía esperar menos de gente tan humilde y sencilla como ustedes.

Paciencia que pronto estaré en acción dando de mi, mis mejores esfuerzos para servir a nuestra Sociedad.