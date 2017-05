6/Sara Perez aprovecha error PLD Moca, y dispara balas verdes

*NYPD on high-alert after ISIS propaganda magazine calls on home-grown terrorists to attack the West, take and kill hostages – NY Post

— Breaking911 (@Breaking911) 6 de mayo de 2017

WTG No soy abogado, pero creo mas en Guanchy que en Valenzuela PN

Yo no soy abogado, ni estaba presente cuando el coronel o general del caso Asesinato Languasco apreso al Peregrino Mocano Verde, que luego, según INACIF, fue torturado en prisión.

Él ha hecho muchas críticas a los métodos ilegales de accionar PN y Justicia de Moca, y le instrumentan con celeridad un expediente por tráfico de droga encontrada sin fiscal. Y la anuncia Valenzuela otra vez sin funcionario judidicial.

No preciso ser abogado para saber que peligrosamente seguimos retrocediendo a los tiempos en que la credibilidad pupular en PN DNCD y parte de la Justicia, sea cero. Eso perjudica la lucha contra el real delito.

*facebook url=”https://www.facebook.com/esteban.rosario.9/videos/10209158494894981/” /]

*WTG: Dije hace mucho que Danilo soltó en banda el CP PLD, o viceversa. En su mayoría, la cúpula del morado tiene una brillantez mental, aunque perversa, tremenda. Solo si es intencional, se puede aceptar que los propietarios del PLD hayan permitido tan torpe manejo del caso ODEBRECHT tiene el gobierno arrinconado, resistiendo todo tipo de golpes en la soga. La ausencia de Joao se pone de manifiesto en la gran inversión controlando comunicadores que hace Peralta, plus red de bocinas, a los que el pueblo no hace caso, llevándose solo de las redes sociales que han jodido la gran prensa burguesa y programeros pagos por el partido con fondos públicos. Y hasta se cometen errores infantiles, como poner un hijo del general Valenzuela, famoso por el caso crimen Languasco, que también es policía, a sembrar droga en el auto de un activista Verde. Este misil de Sarah Pérez me luce es muestra de que mucha gente que no pensaba marchar con los verdolaga en Azua preveniente de provincias lejanas, acudirá. Peralta no es Joao. Y la tendencia Medina no parece siquiera tener el apoyo de los demás propietarios del morado…….Aunque su gallo emergente Gonzalo luce cada vez más sólido, la tendencia Danilo luce tan fea para el 2020, que la de Leonel en desbandada…. Sí, Nosotros SOMOS esa víctima conmocionada y sobrecogida por el ABUSO, SOMOS GUANCHY pic.twitter.com/nxMDwkGKmU — #CibaoMarcha (@CibaoMarcha) 6 de mayo de 2017

Fox News on Twitter “Country music legend Loretta Lynn hospitalized after having stroke. https://t.co/aVh… TWITTER.COM *Pero en Rusia comunista hay clases sociales? crei eran todos iguales, pero veo quen tienen sus Monchi Fadul, Diaz Rua, Felix Bautista, Rondo, Leonel…… Daily Express on Twitter “Russian tycoon’s SUPERYACHTS worth more than £500 BILLION meet at sea for… TWITTER.COM https://twitter.com/ActualidadRT/status/860868280315203584

RT en Español on Twitter “”No sorprende la fijación de algunos generales del Pentágono por los estereotipos de… TWITTER.COM https://twitter.com/enriqueiglesi…/status/860868385852325889 Enrique Iglesias on Twitter “🇩🇪 #Berlin 🔥🔥🔥last night!!!! ❤️ https://t.co/1pGI3QVada TWITTER.COM *Peralta, Montalvo, están presos por la guardia de Mon, nunca se aproximaran a Gonzalo en popularidad…..y los fosiles del CP estan cada vez mas para la cola…..

MAR continuan trabajos nueva carretera…Navarrete Puerto Plata TWITTER.COM

Codornices sobre piedra ardiendo….condimentadas al gusto de Mariel Trinidad Jimenez por el asador Felix Peralta Mariel Trinidad Jimenez y Saul Mendez, por vez segunda en el Estadero Pula anexo a Rilix Estacion Servicio al Automovil y moderno Lavadero, cerca de la Fello Vidal *La vista de coercion al dirigente comunitario mocano que luce quieren plantarle droga fue dejada para el proximo lunes ////// En Cotuy el oficialismo intento detener movimiento verde //// El padre Nino acudira con sacerdotes de la region a la audiencia mocana del activista verde al que se intenta acusar tenia droga en su auto, encontrada por un hijo del general Valenzuela,que se menciono en en la fuga del caso Languasco/

