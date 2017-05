8/ Erratico Abelito ocupa acera, mientras da mandarria a negocios sin apoyo APEDI

WTG Yo me pregunto: Asuntos Internos de la PN funaciona? A que se dedica? Cuanto le cuesta esa cosa al contribuyente, sin ninguna utilidad popular? Walker, hay un Sargento Rodriguez del destacamento Ingenio Abajo, tiene peaje, motorista que no se cantea, preso y no lo suelta si no dan mil pesos Saco un arma de fuego para un abogado le reclamo tal conducta

*El descretido de parte de la Policia, con el coronel Valenzuela incluido, el que dejo ir el asesino de la abogada de Puerto Plata en Santiago despues que lo tenia detenido, hace que pocos creen que el Verde mocano preso, transportara realmente droga. La paliza en el cuartel hace pensar que lo que se busca es silenciar sus denuncias sobre cosas podridas en la comun cabecera de la Provincia Espaillat

La Procuraduria envio desde Santo Domingo un representante a la vista de Guanchy en Moca. Otra victoria de Face Book !!!!

Procuraduria ordena no pedir prisión preventiva contra Guachy Moca hoy, solo visitas periodicas como cohersion

WTG : Quien boto a quien entre el CP y Danilo?

Es seguro existe una separación entre los propietarios del PLD, creo los menos se quedaron quixotes con Leonel, la mayoría esta con Danilo mientras sea Presidente, y otros deben estar cansados, deseosos de disfrutar sus miles de millones con chapiadoras de primera, viajes y bebidas para elites….

En otros tiempos, el Ministro de Interior no habría dejado quiten a Jose Acosta, y habrían mandado al carajo al chapucero coronel Valenzuela, antes de Guachy volverse un problema político anti partido oficial.

Euclides Gutierrez quiere el poder como Balaguer, por el mando. Pero Fadul con fines de semana permanentes en catamarán Luperon, idas a La Vega, Los Mogotes Puerto Plata y Pez Dorado, muestra que ya solo quiere disfrutar sus millones mientras pueda, con las manifestaciones de soledad infinita que le aqueja, solo chapiadoras y gente que le gusta arrimarse al poder, no porque le quieran personalmente

*Yo no tengo publicidad de CORAASAN, como los amigos de sus jefes, pero siento profundo apreciopor el vocero, Dario Fernandez. Que lo único que le critico es no ser amigo de las redes sociales, y que no tiene gente que le monitoree espacios pegados en el gusto del publico, radio and Tv..

Le siguen serruchando la imagen a su titular Silvio Duran, como si existiera un plan intra partido, para alguien volver o llegar a ese cargo que ocupa.

Pero como sus aliados no lo captan, no lo defienden, y se extiende la imagen de ineficiente administrador.

Ojo, no me interesa empleo en CORAASAN. No preciso su publicidad para vivir, destinada solo a cercanos de Juan Mera, Silvio Duran y tal vez Fernando Rosa….

HACE 8 DIAS ABELITO ANUNCIO MANDARRIA A TODO LO QUE OCUPE ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD. WALKER LE DESAFIO A QUE EXTENDIERA ESA GUAPEZA AL HOMS, BAL DOM, CINE HOLLYWOOD, VENTA DE CERVEZA PRESIDENTE PARA CONSUMONEN EL AREA VERDE ACERCA DEL OQUET….no acepta el reto…..

Damarys Aybar: Quisiera que si alguien tiene acceso al Señor ALCALDE DE SANTIAGO, ABEL MARTINEZ HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE MI PARTE, TIENE EL CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE UNOS PERROS ANIMALES QUITA LETREROS DE LOS NEGOCIOS , QUE HABIENDO PAGADO SU ANUALIDAD LO DESMONTARON CON DOS CAMIONES , (30 HOMBRES LADRANDO CÓMO PERROS) SIN UNA NOTIFICACIÓN PREVIA ? SI TIENE CONOCIMIENTO DE ESO , VEO CON PENA SU FUTURO POLITICO.

*Un joven negociante mocano que se emborracho en un bar, al irse en su camión de trabajo causo daños a dos motos, se fue sin dar la cara y los propietarios le vocearon a una patrulla pasante, que en cuatro ruedas iba un ladron.

La policía mocana le dio alcance y lo fusilo sin interrogarlo. En Moca no hay autoridad di liderazgo civil, de existir ya habrían demandado de Danilo un Fiscal titular y comandante policial en sustitución de los actuales…..

Con muuuucho tiempo de retraso, Haime Thomas Frias Carela repite hoy un viejo postulado del cyber jodedor Walker: Santiago no tiene liderazgo oficial, yo le agrego que civil tampoco, eso según Haime hace que no se materializen inversione$ foráneas en carpeta, entre ellas nuevo moderno hotel

