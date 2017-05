10/ Cajeras avispadas frustran saqueo cuenta Dona Doña Benilda de Herrera !

Walker, alerta tus lectoras, deben tener cuidado al desmontarse de autos en sitios publicos, en el Nacional viejo, av. Estrella Sadhala, un señor con un lingote de oro, se le acerco a Doña Benilda de Herrera, en el parqueo la hipnotizo y ya la tenia en el banco del supermercado, como las cajeras la conocen no le dieron el dinero, le dijeron q tenian q estar los hijos y le iba a pasar a Nelly Diaz por la Asociacion Cibao de Gurabo mirar antes de desmontarse.

@ Yo no soy amigo, enemigo, alabardero ni detractor de Hamlet Otáñez, cuando digo que hay una acción soterrada para desacreditar gestión de Silvio Duran en CORAASAN no insinuo que pueda ser instigada por Hamlet, los pocos que me leen saben que ataco y defiendo a las claras, sin importarme el poder de los intereses que toque….aclaro porque me da la gana, que no se me ha ocurrido sea obra de Otanez, pienso que podría ser otro PLD que aspira al cargo….cuando tenga alguna idea de quién va tras el cargo de Duran sin defensoría en las redes, lo jondeo…..

@Los pro genios de la Z hablan sin indentificarse, es un lio piratearlos o comentarlos. Hoy se pregunto creo que Lama de La Rezeta de la Z, porque ahora pasar ese golpe de mano a Diandi, que es de Leonel?

Yo no puedo hablar de Alicia, no la sigo, no conozco su trabajo, no se si su negocio pueda ser inducido por la tendencia rival de Leonel para poner una cosa en pantalla.

Pero, si las manos del Ministro Peralta están detras de ese trapeo con Diandi, yo WTG lo veo un error: Leonel está enterrado, no se debe revivir como el gran error de Abelito Martinez que con la querella saco de entre los muertos, dio vigencia, al mezquino Esteban….

El peligro contra las posibilidades de Gonzalo Castillo en el 2020 ahora que Danilo se tambalea, no es la tendencia Leonel de capas caiudas: son los verdes, el peregrino mocano, el coronel siembra drogra, Odebrech, FONPER, Promese, OISOE, INESPRE…..

*Voy a tener cada vez más que tener cuidado con lo que publico: pedí ayuda para sangre esta noche, que se precisa en el Centro Médico, con ruegos a mis lectoras lo reprodujeran: increíble en pocos minutes, la cantidad de personas que lo pegaron en sus muros Feisbu. Esa credibilidad atención a lo que posteo tiene para mi inmenso valor, me permite seguir sirviendo a mis lectores

Estos jóvenes están reclamando justicia,ellos no fueron lo que se robaron el país: ¿porque tratarlo como terroristas? pic.twitter.com/b3qqEnbttG — Marte Piantini (@MartePiantini) 9 de mayo de 2017

