10/ Coronel PN Medico Ginecoloco Preso por supuesto abuso a dama paciente. Cnews no inventa

El Cuarto Juzgado de la Instrucción impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra un ginecólogo acusado de violar sexualmente a una paciente.

Aunque ya son dos las denuncias querellas formal que han hecho pacientes contra el doctor Rafael Arturo Cid, solo le fue conocida la coerción por una de las jóvenes. La joven, quien no autorizó publicar su nombre, dijo que fue violada por Cid dentro del consultorio cuando acudió para hacerse una revisión médica. La dama dijo que siente temor por cualquier represalia que el galeno pueda tomar en su contra o contra algún miembro de su familia ya que fue advertida por este para que no hiciera público el abuso sexual del que alega fue víctima. Hasta el momento solo dos damas, de otras que alegan fueron abusadas sexualmente por el ginecólogo, quien presta servicios desde una clínica privada de la ciudad de Santiago.

Rafael Arturo Cid, quien también es teniente coronel activo de la Policía Nacional, guarda prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago y en las próximas horas será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey.

