18/Abelito y Pte. Camara de Cuentos Ponen Huevos Cuadrados

*SUSANA DE WIND BATEO HOY POR LOS 360…..

La buenona aunque casada Susana Gautreau de Wind dijo hoy que se desliga de todo compañero de su partido PLD que aparezca en un expediente de corrección. No levanto un dedo en su defensa, mis hermanos de partido son se identifican con el trabajo por un mejor país, no los ladrones vergüenza de la entidad. WTG Yo pienso que Leonel se quemó por no desligarse a tiempo del Gato Feliz, y Danilo tiene en veremos su aspiración para el 2020, porque no supo hablar como la joven bonita y con alta credibilidad Susana Gautreau De Windt