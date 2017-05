Walker demanda legalmente a Luis Gonzalez Fabra

Sabia hace tiempo de un proyecto para instalar una planta de manejo de residuos solidos en Santiago. Conocia por varias fuentes que los trabajos para la instalación avanzaban. Ayer acepte la invitación de un amigo que ocupa un alta posición técnica en ese proyecto para verlo por mi mismo,

Y ahora les cuento lo que vi.

En un espacio de 60 mil metros cuadrados pero utilizando solo 23 mil hay instalada una formidable planta compuesta de dos complejas y giganstescas naves totalmente automatizadas mediante el uso de computadoras de ultima generación que permite a la planta procesar 600 toneladas diarias de desechos solidos (basura) valorizandola al convertirla en un subproducto al que llaman “Pett”, el cual se vende en mercado industrial local y también se exporta. Se usa en la fabricación de fibras industriales con las que se hace una infinidad de productos, desde correas para hombres y mujeres , partes de zapatos, tipos de ropa.Y otras muchas cosas mas.

De inversion mixta dominico-italiana, la planta obtiene los residuos sólidos del vertedero de Rafey perteneciente al Ayuntamiento Municipal, el cual también es accionista de la empresa.

Todavia no procesan las 600 toneladas de basura para las que tiene capacidad. Hace apenas unos nueve meses comenzaron a construirla con el apoyo financiero del Banco de Reservas y en ese poco tiempo ya esta produciendo.

Unos cien empleados trabajan allí de manera permanente, entre técnicos y obreros. Esa empleomania ira creciendo a medida que se agreguen otras funciones a las maquinas. Ya planifican una segunda etapa para producir energía eléctrica a partir de los desechos sólidos.

Como la basura nuestra es de poca calidad por su composiion a base de materia orgánica (cascara de plátanos, yuca, y otros víveres, ) hay un personal que trabaja l retirando los desechos orgánicos que la maquina no procesa.

Observe millones de botellas plásticas de todos los tamaña y colores y es impresionante como la tecnología las separa de todos los otros desechos que no sean plásticos.

Me llamo la atención el limpio y agradable comedor para los obreros. Bien protegido de las moscas que allí lógicamente abundan.

Dentro de tanta modernidad y tecnología, ocho gatos se ocupan de mantener los ratones alejados.

Es por la via de este tipo de empresas que valoriza la basura que se hace posible la solución permanente a la problemática de los desechos sólidos. Y comenzó en Santiago. Que conste.